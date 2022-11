Wachbach. Er hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren, der traditionelle Wachbacher Hobbykünstlermarkt, der heuer zum 18. Mal in der herbstlich geschmückten Aula der Ottmar-Schönhuth-Schule stattfand. Das Motto „Novemberleuchten“ passte in mehrerlei Hinsicht, denn irgendwie strahlte der Markt eine gewisse vorweihnachtliche Leuchtkraft auf die Besucher aus, die nach zwei Jahren Corona- Zwangspause endlich wieder die kreativen Arbeiten der Hobbykünstler bestaunen und erwerben konnten. Und als am Sonntagabend der Hobbykünstlermarkt seine Pforten geschlossen hatte, leuchteten zu recht auch die Augen der Veranstalter ob des großen Erfolges. Denn der Zuspruch seitens der Bevölkerung, die an beiden Tagen erfreulich zahlreich zu „ihrem“ Hobbykünstlermarkt in die Aula strömte, war wieder enorm.

Klar, dass auch das Team des Fördervereins für das Wachbacher Freibad zufrieden war, denn die großen und kleinen Marktbesucher ließen sich neben anderen diversen Getränken und Speisen auch Kaffee und die selbst gebackenen Kuchen schmecken. Für ein musikalisches Schmankerl sorgte am Sonntagmittag wieder Frank Mittnacht, der auf seinem Saxophon aktuelle und vergangene Hits servierte.

Mit ihrem Appetit sorgten die Marktbesucher dafür, dass der Förderverein wieder Gelder zur Verfügung hat, das Freibad für die nächste Saison auf Vordermann zu bringen. Seit Einführung des Marktes ist es Tradition, ausschließlich Hobbykünstlern eine Chance zu geben, ihre selbst hergestellten Objekte zu verkaufen. Diese waren in den unterschiedlichsten handwerklichen und künstlerischen Techniken und Materialien hergestellt und umfassten wie Dekoartikel für die Wohnung, Schmuck, Holzarbeiten, Strick-, Näh- und Filzarbeiten, Bekleidung, Töpferwaren, weihnachtliche Artikel oder andere außergewöhnliche Geschenkartikel. Die Waren zeichneten sich aus durch ein hohes handwerkliches und künstlerisches Niveau, das mit den Produkten professioneller Kunsthandwerkermärkte locker mithalten könnte. Und wer sich in Sachen Weihnachtsgeschenke noch nicht entschieden hatte bzw. entscheiden konnte, der fand beim Hobbykünstlermarkt vielleicht genau das Geschenk, das er gesucht hatte. habe