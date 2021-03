Bad Mergentheim. Ob Alltag, Beruf oder Schule – jeglicher Lebensbereich wird durch die Pandemie durcheinandergewirbelt. Hinzu kommt das Thema der Digitalisierung an deutschen Schulen, welches bereits seit vielen Jahren in Politik und Gesellschaft diskutiert wird. Die aktuelle Situation zwingt Schüler, Lehrer und Eltern zum Umdenken. Geduld, Nerven und Durchhaltevermögen werden auf eine neue Ebene der Strapazierfähigkeit gehoben. Dass es dennoch funktionieren kann, stellen die Schulen in der Region eindrucksvoll unter Beweis, darunter auch die Kaufmännische Schule in Bad Mergentheim.

Angefangen mit reinem Online-Unterricht während des harten Lockdowns versucht man allmählich, eine Art „Normalität“ wiederherzustellen, auch wenn man hier wohl von einer neuen Form sprechen muss, denn nichts ist so, wie es einmal war. Das aktuelle Modell des sogenannten „Hybridunterrichts“ zielt auf eine gesunde Mischung aus Online- und Präsenzunterricht ab – mit Betonung auf dem Wörtchen „gesund“. Ein Teil der Schüler befindet sich vor Ort in der Schule, ein anderer zuhause. So werden im besten Fall die Vorteile aus beiden Welten in Einklang gebracht. Alt Bewährtes und gut eingespielte Abläufe sorgen im Präsenzunterricht dafür, dass die Schüler auf nahezu gewohnte Weise am Unterricht teilhaben können, während die Möglichkeit des Online-Unterrichts weiterhin gegeben ist.

Mit Abstand und Maske

Dies passiert natürlich mit Abstand und Maske und unter strikter Einhaltung von Hygiene- und Raumlüftungsregeln, aber zumindest sind Dinge wie persönlicher Kontakt besser umsetzbar als im weitaus distanzierteren Online-Unterricht, auch bekannt unter dem Synonym des Distanzunterrichts. Um die Chancen des Präsenzunterrichts mit den Corona-Regeln vereinbaren zu können, befindet sich in der kaufmännischen Schule eine bestimmte Anzahl an Schülern in der Schule, während der andere Teil der Klasse parallel online dem Unterricht folgt.

Wie schnell eine Pandemie alles verändern kann, zeigt sich an den Szenen, welche sich aktuell im Präsenzunterricht abspielen. Schüler haben keine Sitznachbarn mehr, sondern sitzen allein an ihrem Tisch. Eine große Flasche Desinfektionsmittel auf dem Lehrerpult betont die Wichtigkeit der strikten Einhaltung von Hygienemaßnahmen. „Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir schnell auf neue Gegebenheiten reagieren müssen und wir haben gelernt, dass dies nicht unmöglich ist“, stellt Volker Stephan, Schulleiter der Kaufmännischen Schule, fest.

Eine Klasse gleichzeitig an verschiedenen Orten zu beschulen stelle für die Lehrer der Kaufmännischen Schule eine Herausforderung dar, sei aber dennoch machbar. Dank einer technischen Infrastruktur, die bereits vor der Pandemie in den schulischen Alltag integriert wurde, ist es Lehrern und Schülern möglich, mit Tablets den Unterricht zu gestalten und an selbigem teilzunehmen. Auch das Zuschalten von Schülern in den real stattfindenden Unterricht ist kein Problem: Sie können sich virtuell melden, Redebeiträge einbringen, in Gruppen arbeiten und – am wichtigsten – dem Live-Unterricht inklusive der Diskussionen der vor Ort befindlichen Schüler folgen.

Kein Stoff wird verpasst, aufkommende Unklarheiten können sofort beseitigt und der Unterrichtsplan kann eingehalten werden. Lehrer wie Schüler versuchen daher, das beste aus der Situation zu machen und Corona als Chance zu betrachten, um mit einer neuen Normalität die besten Voraussetzungen für erfolgreiches Lehren und Lernen zu schaffen. ksm