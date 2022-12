„Nicht tatenlos zusehen“

Bad Mergentheim. Der „Main-Tauber Weihnachtscircus“ gastiert ab diesem Freitag in Bad Mergentheim. Die Tierrechtsorganisation Peta übt in einer Pressemitteilung scharfe Kritik an der „tierschutzwidrigen Veranstaltung“, bei der Tiger und Seelöwen zu unnatürlichen „Kunststücken“ gezwungen würden. „Großkatzen und andere Tiere leiden im Zirkus unter artwidrigen Haltungsbedingungen und einer meist von Gewalt und Zwang geprägten Dressur“, schreibt Peta. Daher appelliert die Tierrechtsorganisation an den Gemeinderat, ein Zirkus-Wildtierverbot auf kommunalen Flächen auf den Weg zu bringen und damit auch der Forderung nach der schnellen Umsetzung eines Verbots auf Bundesebene Ausdruck zu verleihen.

„Es ist alles andere als besinnlich oder feierlich, dass für das kurze, zweifelhafte Vergnügen des Zirkuspublikums weiterhin Tiere quer durchs Land gekarrt und in die Manege gezwungen werden“, so Biologin Dr. Yvonne Würz, Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei Peta.

„Die Stadt Bad Mergentheim darf nicht länger tatenlos zusehen und auf eine bundesweite Regelung warten, sondern sollte selbst beherzt handeln und auf kommunaler Ebene die Initiative für den Tierschutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ergreifen. Auch der Weihnachtszirkus sollte sich dem Zeitgeist stellen und dem Vorbild tierfreier Zirkusse folgen, die die Zuschauerränge mühelos füllen.“

Die Bundestierärztekammer, der Bundesrat und zwei Drittel der Deutschen fordern seit Jahren ein Verbot von Wildtieren im Zirkus. Während in den vergangenen Jahren zahlreiche europäische Länder Regelungen erlassen haben, um Auftritte mit Wildtieren einzuschränken, gibt es in Deutschland noch immer kein Zirkus-Wildtierverbot.

Peta hofft, dass die Bundesregierung ein umfassendes Verbot auf den Weg bringt. Allerdings könnte die Umsetzung noch Jahre auf sich warten lassen. Die Tierrechtsorganisation drängt daher auf kommunale Regelungen. Zudem fordert sie die Zirkusdirektion auf, in einem ersten Schritt zumindest die Wildtierdressuren einzustellen. pm