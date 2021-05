Neun Kindergruppen und 63 Jugendgruppen üben wieder

Main-Tauber-Kreis. Den Jugendfeuerwehrdienst im Landkreis für neun Kindergruppen und insgesamt 63 Jugendfeuerwehrgruppen haben diese Woche Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein und Kreisbrandmeister Andreas Geyer offiziell wieder freigeben. Die Corona-Krise hatte eine lange Zwangspause gebracht – von über einem Jahr!

AdUnit urban-intext1

Kreisjugendfeuerwehrwart Herrschlein spricht von einer guten Nachricht für den gesamten Main-Tauber-Kreis, die Freiwilligen Feuerwehren und die zuletzt 1004 Mitglieder der Kinder und Jugendgruppen. In seinem Beisein nahm die Jugendfeuerwehr Bad Mergentheim, Jugendgruppe Löffelstelzen, ihre „Arbeit“ wieder auf.

Herschlein befürchtet allerdings, dass durch die lange Zwangspause zahlreiche Kinder und Jugendliche die Bindung zur Jugendfeuerwehr verloren haben. Deshalb erarbeite aktuell der Arbeitskreis „Mitgliederwerbung der Jugendfeuerwehr“ eine neue Mitglieder-Werbeaktion für den Main-Tauber-Kreis.

„Damit wir die Bedürfnisse in allen Bereichen, für große, mittlere und kleine Städte sowie Gemeinden, abdecken können, sind Vertreter der Feuerwehren und Jugendfeuerwehren aus insgesamt zwölf der 18 Gemeinden des Landkreises im entsprechenden Arbeitskreis vertreten“, betont Herschlein.

AdUnit urban-intext2

Der Kreisjugendfeuerwehrwart wünschte angesichts der nun erfolgten Freigabe des Übungsbetriebs allen Kindern und Jugendlichen zusammen mit ihren Betreuerinnen und Betreuer einen erfolgreichen Neustart. Er hofft, dass die Pandemie bald überstanden ist und freut sich nach eigenen Angaben schon heute auf zahlreiche Veranstaltungen und Übungen der Jugendfeuerwehren.

Kreisbrandmeister Andreas Geyer ist ebenfalls glücklich, dass nach der langen Zwangspause der Ausbildungs- und Übungsdienst der Jugendfeuerwehr wieder aufgenommen werden kann. Er betont aber auch: „Selbstverständlich geschieht die Wiederaufnahme unter ständiger Beobachtung der Entwicklung der Inzidenzzahlen in unserem Landkreis und die Abläufe müssen notfalls wieder eingeschränkt werden.“ Laut Geyer sei verfügt worden, dass Präsenzveranstaltungen mit maximal 18 Personen im Außenbereich und mit maximal zwölf Personen im Innenbereich unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen durchgeführt werden können. „Ich wünsche mir sehr“, so Geyer, „dass wir durch die Zwangspause keine Mitglieder der Jugendfeuerwehren verlieren mussten. Ich appelliere an alle Beteiligten, sich an die Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu halten und bedanke mich an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden im Bevölkerungsschutz für das bisherige verantwortungsvolle Handeln und die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit angesichts der aktuellen Herausforderungen.“ pm

AdUnit urban-intext3