Neun-Euro-Ticket kam gut an, sorgte aber auch für volle Züge

Das Neun-Euro-Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kam bei den Bürgern sehr gut an. Heftig wird darüber diskutiert, wie es ab September weitergeht. Wir hörten uns bei Nutzern und Experten zum Thema um.

Odenwald-Tauber. Nach drei Monaten läuft das Neun-Euro-Ticket in Deutschland aus. Doch wie stark und wofür nutzten es die Bürger in der Region? Eine Umfrage – unter anderem am Laudaer Bahnhof – sowie unter Experten gibt Einblicke.

Eine Unterstützerin des Neun-Euro-Tickets ist Christine Wirsing. Die in Eltmann bei Bamberg wohnende Bahnfahrerin hat das Ticket zweimal gekauft, wie sie erzählt, und findet, „es ist eine super Sache“. Es stelle für sie eine willkommene Ergänzung dar, auch im Hinblick auf die Umwelt. So habe sie öfter das Auto stehen gelassen und war deshalb beispielsweise auch am Laudaer Bahnsteig vor kurzem anzutreffen.

In Zukunft wünsche sie sich eine ähnliche Alternative, die nicht zu teuer und kompliziert sei. Schließlich sei solch ein Ticket für junge Menschen und Geringverdiener attraktiv.

Auch Angela Vogelsang befürwortet das Neun-Euro-Ticket. Die Bremerin habe den Nahverkehr zwar nicht für ihre Fahrt in den Main-Tauber-Kreis genutzt, doch sei sie allgemein öfter mit dem Zug gefahren und hoffe auf ein ähnliches Angebot nach Ablauf der drei Monate, erzählt sie an der Bahnsteigkante.

Für Karl Frank aus Crailsheim war das Neun-Euro-Ticket direkt in seinem regulären Fahrkarten-Jahresabo enthalten, so dass er es nicht extra habe kaufen müssen. Im Allgemeinen fahre er gern und oft mit der Bahn, doch seien die Züge seit der Probezeit sehr voll, bemängelt er. Gerade Fahrradfahrer und Reisende mit großen Koffern nähmen viel Platz ein. Um wieder für höheren Komfort zu sorgen, sei er der Meinung, dass ein alternatives Ticket für einen höheren Preis angeboten werden sollte – nach dem Motto „was nichts kostet, ist nichts wert“.

Dagegen hofft Stanley Ewanstin, dass diese Monatskarte in der Form erhalten bleibt. Er nutze nun ebenfalls häufiger den Nahverkehr und halte die Idee für eine positive, unterstützenswerte Entwicklung. Demnach wünscht er sich, dass weiterhin bezahlbare Tickets gefördert werden.

Mainz, Lindau und Hamburg

Besonders ausgiebig nutzte Hannah Ballweg aus dem Höpfinger Ortsteil Waldstetten das Neun-Euro-Ticket. So reiste sie unter anderem nach Mainz, Lindau und Hamburg, wofür sie vor allem für letzteren Trip einige Stunden auf den Gleisen verbrachte. Dennoch „war es besser als gedacht“, berichtet die 19-Jährige.

Auch wenn vereinzelte Züge sehr voll waren, war sie nach den Schlagzeilen Anfang Juni über überfüllte Bahnhöfe positiv überrascht. Allerdings habe sie in den letzten Monaten auch negative Erfahrungen gesammelt aufgrund von Verspätungen und verpassten Anschlüssen, was jedoch generelle Probleme der Bahn seien und nichts per se mit dem Neun-Euro-Ticket zu tun habe.

Trotzdem sei sie gern mit dem Zug unterwegs und ersetze so eigentliche Autofahrten – gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Spritpreise. Generell befürwortet die Studienanfängerin mehr unkomplizierte und günstige Angebote. „Es müssen ja nicht neun Euro im Monat sein“, aber geringere Preise würden vor allem Schüler, Studenten und Geringverdiener unterstützen.

Und wie bewerten Experten die Stärken und Schwächen des Angebots? Wie die Umfrage bereits vermuten lässt, wurde das Ticket im Main-Tauber-Kreis gern genutzt. So haben die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) sowie die Linienbusunternehmer, die mit VGMT-Fahrscheindruckern ausgestattet sind, über 3000 Tickets verkauft, berichtet Markus Moll, Pressesprecher des Landratsamts in Tauberbischofsheim. Von dritten Verkäufern lägen keine Informationen vor.

Rekorde bei Ruftaxi-Nutzung

Beim Ruftaxiverkehr seien Rekordzahlen verzeichnet worden, knapp die Hälfte dieser Fahrgäste seien mit dem Neun-Euro-Ticket unterwegs gewesen. „Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass es leider nicht in hohem Maße dazu gekommen ist, dass Pendlerinnen und Pendler vom Auto auf Bus und Zug umgestiegen sind“, erklärt Moll. Stattdessen seien vor allem zusätzliche Freizeitfahrten unternommen worden, wie sich aus deutschlandweiten Erhebungen schließen lasse.

Nichtsdestotrotz hätten auch die Bestandskunden der Bahn profitiert. Durch die allgemeine Reduzierung der Fahrgastpreise auf neun Euro seien auch regelmäßige Bahnfahrer mit Abonnements entlastet worden. Eine Weiterführung des Neun-Euro-Tickets werde nicht als sinnvoll erachtet, auch wenn Moll die „Einfachheit in der Tarifstruktur und Gültigkeit“ lobt, so dass auch keine regionale Alternative in Planung sei. Schließlich habe „das Neun-Euro-Ticket bundesweit insgesamt sehr hohe Kosten verursacht“.

Dagegen sei es nachhaltiger, Sanierungen von Bahnhöfen und Taktverkehre im ländlichen Raum zu fördern. Demnach liege das Augenmerk des Landkreises unter anderem auf der Verstetigung des Probebetriebs der Regionalbahn zwischen Lauda und Osterburken und dem generellen Ausbau, des Bus-, Bahn- und Ruftaxiangebots. Außerdem bezuschusst der Kreis unter anderem Fahrkarten für Schüler und Studenten und leiste auch einen Teil zur Finanzierung des landesweiten Jugendtickets, welches ab März nächsten Jahres angeboten werde.

Ähnlicher Meinung in Bezug auf die Zukunft des Bahnverkehres ist auch Andreas Schöber, Vorsitzender des regionalen Fahrgastverbands Pro Bahn Rhein-Neckar. Was das Neun-Euro-Ticket angehe, gebe es „zwei Seiten der Medaille“. Einerseits würden die niedrigen Preise positiv angenommen, andererseits mangele es an Komfort in den überfüllten Zügen.

„Nicht gut gemacht“

Viele Pendler seien beim Auto geblieben, so dass die ursprüngliche Intention des Neun-Euro-Tickets nicht in Erfüllung gegangen sei. Das Ticket sei zwar „gut gemeint, aber nicht gut gemacht“, meint Schöber. Die Bahn müsse insgesamt attraktiver werden, damit Pendler von den Straßen auf die Gleise umstiegen. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit im Hinblick auf die Tarifgrenzen müssten gewährleistet werden, so dass der ÖPNV dauerhafte Vorteile biete.