Neues Stadtentwicklungskonzept für Bad Mergentheim auf Zielgeraden

Bad Mergentheim. Oberbürgermeister Udo Glatthaar, Mitglieder des Gemeinderates, des Jugendgemeinderates, der Verwaltung sowie Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher schalteten sich virtuell mit der „STEG“ als externem Planungsbüro zusammen. Der Prozess hatte bereits im Mai 2020 begonnen und wird von einer Lenkungsgruppe gesteuert, die sich seither regelmäßig trifft. Außerdem gab es mehrere Beteiligungsformate und öffentliche Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Ortsbesuche in allen Teilorten und verschiedenen Bezirken der Kernstadt.

Nachdem der erste Termin der Klausurtagung im Januar wegen der Pandemie abgesagt werden musste, hatte die Verwaltung zwischenzeitlich ein digitales Konzept erarbeitet, das unabhängig von der Inzidenzlage umgesetzt werden konnte.

Fünf Arbeitsgruppen

An beiden Tagen wurden alle Teilnehmenden zunächst in einem digitalen Plenums-Saal begrüßt, bevor sie sich auf eine von fünf Arbeitsgruppen mit jeweils unterschiedlichem Thema verteilten. Diejenigen, die sich in den Gruppen als „Moderatoren“ zur Verfügung gestellt hatten, blieben an beiden Tagen in der gleichen Arbeitsgruppe, teilten ihren Bildschirm und dokumentierten die Arbeitsergebnisse auf einer virtuellen Pinnwand.

Alle anderen haben an den beiden Tagen in zwei verschiedenen Arbeitsgruppen mitgewirkt, die sie für sich vorauswählen konnten. In den Arbeitsgruppen wurden strategische Ziele entwickelt und intensiv beraten sowie bereits vorhandene und neue Ideen mit konkreten Vorhaben und Projekten nachgeschärft.

Da ging es um die Schaffung von Wohnraum, neue Angebote für Familien und Jugendliche, eine verbesserte Fahrrad-Infrastruktur für den Alltag, medizinische Versorgung oder um bauliche Barrierefreiheit. Auch die Abstimmung zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft oder Chancen durch die Digitalisierung waren Thema.

Strategische Ziele

Zum Schluss wurden die strategische Ziele mit dem Hintergrund des aktuellen Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz nochmals beleuchtet: Alle Ziele sollten auf ihre Zukunftsfähigkeit geprüft werden, um bis zum Jahr 2040 das zu erreichen, was Fachleuchte eine „möglichst resiliente Stadt“ nennen, also eine Stadt, die anpassungsfähig, zukunftsfest und lebenswert ist.

„Unsere Klausur ist ein wichtiger Zwischenschritt, den wir brauchen“, sagte Oberbürgermeister Udo Glatthaar und bedankte sich bei allen Mitwirkenden für den Austausch.

Die Ergebnisse aus Bürgerbeteiligungen, Fachgremien und bereits erarbeitete Grundlagen – wie etwa Landesgartenschaukonzeption, Feuerwehrbedarfsplanung und andere – werden nun als integriertes Konzept verfasst, das dem Gemeinderat im Herbst zur Beschlussfassung vorliegen soll. Vorher gilt es, aus der Vielzahl an formulierten Themen und Zielen klare Schwerpunkte und Prioritäten zu entwickeln. In den Fraktionen und Ausschüssen wird der Arbeitsstand bereits dieser Tage und in den kommenden Wochen weiter beraten und vertieft.

Dokumentation der Stadt

Die Stadt dokumentiert die Ergebnisse bisheriger Bürger-Workshops und den aktuellen Stand der Konzept-Arbeit auf www.bad-mergentheim.de im Bereich „Stadtentwicklung“.

Ein fertiges Stadtentwicklungskonzept dient als gemeinsame Richtschnur für kommunales Handeln auf den unterschiedlichsten Themenfeldern. stv