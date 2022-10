Neues Schuhgeschäft eröffnet

Bad Mergentheim. Der „Kuhn- Schuhstore“ in der Burgstraße, gegenüber des Modehauses Kuhn, hat am Donnerstag Eröffnung gefeiert.

Für Johannes und Maike Kuhn, die in der dritten Generation seit fünf Jahren das Bad Mergentheimer Modehaus führen, ist es ein weiterer Schritt dahin, sich selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Die Eröffnung ist ein Teil ihres Konzepts einer Serviceoase mit einer kompetenten Auswahl von Premium und Casual Mode, um Besucher weit über die Stadtgrenzen hinaus anzuziehen.

Johannes Kuhn dazu: „Zu diesem Konzept gehört, dass wir z.B. einer anspruchsvollen Kundin das gesamte Outfit mit einer großen Auswahl unterschiedlicher Labels und Stilrichtungen anbieten können. Bei den Schuhen können wir das mit dem neuen Store direkt gegenüber dem Modehaus nun auch“.

Maike Kuhn ergänzt: „Uns war es wichtig, den hochwertigen Storecharakter unseres Modehauses auch auf den Schuhstore zu übertragen. Dort werden auf 100 Quadratmetern nun Labels wie Högl, Marc O’Polo, Kennel und Schmenger angeboten. Wir arbeiten aber schon jetzt daran, das Sortiment zu erweitern“. Die Eröffnung des Schuhstores diente laut der beiden Inhaber auch dem Zweck, den Leerständen in der Innenstadt – schon fünf Schließungen in diesem Jahr – entgegen zu wirken. Diese Entwicklung bedauert das Ehepaar, das für ihren Store aber sehr zuversichtlich gestimmt ist. Johannes Kuhn: „Wir müssen nach vorne blicken. Wenn wir als Modehaus mit 4000 Quadratmeter eine Existenzberechtigung haben wollen, müssen unsere Kundinnen und Kunden eine vitale Innenstadt vorfinden, mit abwechslungsreichen und interessanten Geschäften. Dafür arbeiten wir sehr eng mit der Stadt zusammen und engagieren uns in der Citygemeinschaft, um Projekte wie die M-Card und Nachtbummel zu stärken“.

Mit der Pandemie und der aktuellen Energiekrise haben die Geschäftsführer schon einige Herausforderungen gemeistert, auch dank ihres treuen Teams, wie sie betonen. „Ohne unser Führungsteam und unsere Mitarbeiter hätten wir uns in den letzten fünf Jahren nicht so positiv entwickeln können. Es ist die Leistung unseres Teams, dass wir heute unsere Kunden bezaubern können und ein so tolles Feedback von unserer Kundschaft erhalten“, so Maike Kuhn. habe