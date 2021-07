Neues Personal belebt den Vorstand

Üttingshof/Althausen. Nach langer Zeit des Wartens fand nun die Mitgliederversammlung des Vereins „Sprungbrett“ (Üttingshof) in der Turn- und Festhalle Althausen stattfinden.

Mit der Wahl des neuen Vorstands und der einstimmigen Abstimmung einer Neufassung der Satzung hat sich der Verein als Träger der offenen Hilfen für die Zukunft gut aufgestellt.

In diesem Jahr sind noch mehrere Veranstaltungen geplant: Für die beiden inklusiven Kinderferienprogramme unter dem Motto „Spiele mit dem Pferd und mehr“ über drei Vormittage und „Draußen in Bewegung“ über zwei Wochen ganztags sind noch Plätze frei. Daneben kann das bevorstehende inklusive Theater mit der Werkschau am 29. und 30. Oktober in der Kulturkirche in Unterschüpf einen Einblick in das Märchen „Hans im Glück“ geben. Im nächsten Jahr ist eine größere Produktion zu diesem Märchen geplant.

Mit Spenden ist der Verein in diesem Jahr bedingt durch die Corona - Pandemie bislang kaum bedacht worden. Umso größer ist die Freude, dass die Kinderbetreuung durch die „Aktion Herzenssache“ und das inklusive Theater über die Deutsche Fernsehlotterie gefördert werden. Weitere Informationen und Anmeldung zu den Ferienprogrammen über E-Mail sprungbrett@gut-uettingshof.de oder Telefon 07931/9592510.

Die Wahlen zum Vorstand des Vereins „Sprungbrett“ brachten das folgende Resultat: Vorsitzende: Dr. Sabine Kaplirz, Stellvertreter: Melanie Michelberger und Professor Dr. Hans-Dieter Bundschu, Schatzmeisterin: Hedwig Appel, Schriftführerin: Beatrix Konrad, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit: Caroline Wilhelmi, Medienarbeit: Stefan Möhler.