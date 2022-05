Neues Löschfahrzeug lässt auf sich warten

Rengershausen. Abteilungskommandant Gerhard Reisenwedel freute sich im Dorfgemeinschaftshaus, dass nach zweijähriger coronabedingter Pause die Hauptversammlung endlich wieder in Präsenz abgehalten werden konnte. Beeindruckend ist die Stärke der aktiven Wehr mit derzeit 48 Mann und fünf Frauen. Die Alters- und Ehrenabteilung befindet sich im Aufbau und besteht derzeit aus zwei verdienten Feuerwehrmännern. Besonders erfreulich ist, dass sechs Mitglieder der Jugendfeuerwehr zur aktiven Wehr gewechselt sind und künftig die Abteilung Rengershausen verstärken.

Reisenwedel ging anschließend auf die Einsätze der Abteilung Rengershausen im Jahr 2021 ein. Bei insgesamt sechs Einsätzen, darunter zwei Brandeinsätze sowie Einsätze zur technischen Hilfeleistung war die Abteilung Rengershausen gefordert.Kameradschaftliche Aktivitäten mussten coronabedingt stark eingeschränkt werden. Umso mehr war die Bänklestour im Oktober 2021 rund um Rengershausen zur Kameradschaftspflege ein großer Erfolg.

Dennis Reibel berichtete in Vertretung für Schriftführer Christin Falkenberger über die durchgeführten Übungen der aktiven Wehr, welche in Kleingruppen durchgeführt werden konnten. So konnte die ständige Einsatzbereitschaft der Wehr aufrecht erhalten werden. Im anschließenden Bericht der Jugendfeuerwehr gab Felix Wagner einen Überblick über die Aktivitäten des Feuerwehrnachwuchses. Dank des Engagements von Jugendwart Rico Gundel und seinen Stellvertretern Lars Rupp, Felix Wagner und Florian Schlund wechselten sechs Jungfeuerwehrler in die aktive Wehr.

Im Anschluss an den Bericht des Kassenwarts Markus Gundel bescheinigten die Kassenprüfer Erwin Mezger und Dennis Reibel im Rahmen ihrer Kassenprüfung eine einwandfreie Kassenführung. Ortsvorsteherin Karin Tremmel verwies in ihrem Grußwort auf die Vorteile, welche eine ortsnahe und ortskundige Feuerwehrabteilung bietet. Sie freute sich besonders über das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrmänner und -frauen, welche oftmals auch noch in anderen Bereichen ehrenamtlich tätig sind. „Eine starke ehrenamtliche Gemeinschaft ist der Kitt einer Dorfgemeinschaft“, so Ortsvorsteherin Tremmel weiter. Anschließend nahm sie die Entlastung des Abteilungskommandanten sowie des Vorstands vor, welche einstimmig erteilt wurde.

Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim, Karl-Heinz Barth, bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz und zeigte sich beeindruckt von der personellen Stärke der aktiven Wehr und Jugendfeuerwehr der Abteilung Rengerhausen. Weiterhin ging er auf aktuelle Themen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim ein, wie die derzeitigen Lieferprobleme für Fahrzeuge und Ausrüstung, wobei derzeit von einer Lieferzeit für das neue Löschfahrzeug für Rengershausen von 65 Wochen ausgegangen werde und zu hoffen bleibe, dass die Auslieferung nicht deutlich verzögert stattfindet. Barth bekräftigte, trotz der derzeitigen Probleme weiterhin in Ausrüstung und Technik zum Schutz der Bevölkerung sowie der Feuerwehrmänner und -frauen im Einsatz investieren zu wollen. So werde zum Beispiel das neue Fahrzeug der Abteilung Rengershausen ausschließlich mit Digitalfunk ausgerüstet. Anschließend führte Karl-Heinz Barth die anstehenden Beförderungen durch. Beförderungen: zum Löschmeister: Patrick Müller, zum Hauptfeuerwehrmann: Henning Mayer, zur Oberfeuerwehrfrau: Johanna Wagner, zur Feuerwehrfrau/zum Feuerwehrmann: Yvonne Heck, Lara Mühleck, Judith Heck, Tom Falkenberger, Robin Mezger, Kai Tremmel. Aus-/Fortbildung/Lehrgänge: Gruppenführerlehrgang: Patrick Müller, Gruppenführer Online Schulung VU: Dennis Reibel, Christian Falkenberger, Martin Wagner, Markus Brand, Gerhard Reisenwedel, Truppmann Teil 2 Schlauchmanagement: Tom Falkenberger, Kai Tremmel, Yvonne Heck, Truppmann Teil 2 Technische Hilfe: Tom Falkenberger, Kai Tremmel, Truppmann Teil 2 Brandbekämpfung: Ingrid Hofmann, Robin Mezger, Realbrandausbildung: Tom Falkenerger, Dennis Reibel.

Mit Vorfreude auf das dieses Jahr wieder mögliche Fronleichnamsfest schloss Gerhard Reisenwedel die Hauptversammlung,

