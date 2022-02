Neuer Pfarrvikar für Löffelstelzen

Löffelstelzen. Mit großer Fahnenabordnung wurde, wie es „auf dem Berg“ zu besonderen Anlässen Tradition ist, der neue Pfarrvikar Francis Chukwudi Ihemeneke in der Vorabendmesse in der Dreifaltigkeitskirche Löffelstelzen von der Kirchengemeinde willkommen geheißen.

Nach einer kurzen Vorstellung durch Pfarrer Frey ergriff der gebürtige Nigerianer das Wort und erläuterte zunächst die Herkunft seines Namens. So bedeute sein afrikanischer Vorname Chukwudi „Gott existiert“. Als Sohn zweier Lehrer studierte er Theologie und Philosophie in Nigeria und wurde 2006 zum Priester geweiht.

Nach seiner Berufung nach Deutschland war er zunächst zwei Jahre in Münchingen/Hemmingen tätig, bevor er schließlich in die Seelsorgeeinheit nach Löffelstelzen wechselte. Er freue sich auf die Zusammenarbeit und die vielen neuen Menschen und Orte, die er nun kennenlernen dürfe.

Im Anschluss erfreute Pfarrer Frey die Gottesdienstbesucher mit einer in Reim-Form verfassten Predigt zum gelesenen Lukas-Evangelium als Einstimmung auf die kommenden Faschingstage, welche so manches Schmunzeln der Zuhörer hervorrief. Zentrale Bedeutung hatte hierbei das Sprichwort „Wovon das Herz voll ist, spricht der Mund“. Die tiefere Bedeutung läge hier auf dem Herzen eines jeden Menschen als Kern und Mittelpunkt seiner Person. Wer im Herzen gut ist, der spreche gut mit und über seine Mitmenschen. Wer aber ein schlechtes Herz habe, der könne auch nichts Gutes hervorbringen, so sinngemäß der Pfarrer. Auch die schrecklichen Kriegshandlungen in der Ukraine fanden in der Predigt angemessene Erwähnung.

Zum Ende hieß auch Ortsvorsteher Michael Müller den neuen Pfarrvikar willkommen und überreichte einen Präsentkorb, welchen die Mitglieder der Kirchengemeinde mit selbsterzeugten Lebensmitteln, Spezialitäten der Region und persönlichen Präsenten gefüllt hatten. Auf dem Kirchvorplatz gab es dann noch die Möglichkeit, gemeinsam mit dem neuen Pfarrvikar ins Gespräch zu kommen.