Neue Werke von Barbara Schnirch

Bad Mergentheim. Im Evangelischen Gemeindezentrum (Härterichstraße 18) wird am Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr eine neue Kunstausstellung eröffnet. An der Präsentationswand im Martin-Luther-Saal wird die Bad Mergentheimer Künstlerin Barbara Schnirch neueste Werke vorstellen.

Die Künstlerin möchte mit den Besuchern in einen Dialog treten und wird Fragen zum Schaffensprozess und zu ihrem künstlerischen Hintergrund am Einführungsabend beantworten. Sie ist in der Region über die Jahre durch mehrere Ausstellungen bekannt geworden.

Die exemplarisch an der „Grauen Wand“ gezeigten Werke stehen unter der Überschrift „Transformation – Formen und Materialien in ihrer Wandelbarkeit“. Die Ausstellung ist ein Projekt der Evangelischen Kirchengemeinde. / uhe