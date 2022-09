Neue Wege zum Glauben

Bad Mergentheim. Weniger Worte machen, viele Zugänge wählen ist der Leitgedanke der vielseitigen Ausstellung „Mittendrin – Gott sei Dank“. Vier Seelsorger für Menschen mit Behinderung präsentieren ab Oktober im Stadtkloster Gebete, Geschichten, Gebärden, Lieder, Bilder und Tonfiguren für alle – in leichter Sprache als Türöffner zum Glauben. Eröffnet wird das Gemeinschaftsprojekt mit einem abwechslungsreichen Begleitprogramm am Sonntag, 2. Oktober um 17 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitten in der Corona-Pandemie haben sich 2020 vier Seelsorger für Menschen mit Behinderung in einem Projekt zusammengefunden und innerhalb von nur sechs Wochen ein ausdrucksstarkes Buch zusammengestellt, das im Katholischen Bibelwerk erschienen ist. Die Inhalte des Bandes wurde anlässlich des diesjährigen Katholikentags in Stuttgart in die Ausstellung „Mittendrin – Gott sei Dank“ verwandelt. Einer dieser kreativen Köpfe ist der katholische Schuldekan Wolfgang Weiß aus Bad Mergentheim, der die Ausstellung von der Landeshauptstadt in die Kurstadt geholt hat.

Auf einer großen Stele ist Jesus, der die Kinder segnet, zu bestaunen. © Claudia Ebert

Auf Infotafeln werden die 16 Seelsorgerinnen und Seelsorger und deren Arbeit vorgestellt. Sie gestalten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart den Religionsunterricht in Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und helfen Familien mit behinderten Kindern, ein Netzwerk aufzubauen, um besser durch den Alltag zu kommen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Investitur von Pfarrer Weißenstein „Der Glaube hat Relevanz für unser Leben“ Mehr erfahren Kirche Schon viel Leben miteinander geteilt Mehr erfahren

Die Ausstellung zeigt Bibeltexte in leichter Sprache. Gebete, die mit Gebärden fühlbar gemacht werden, verdeutlichen, wie wichtig einfache Rituale sein können. Im Mittelpunkt stehen zwölf inspirierende Tonfiguren der Tonkünstlerin Claudia Ebert, die auf Stelen im Kreuzgang zu bewundern sind. Die Künstlerin bringt darin ihre Erfahrung als Seelsorgerin für Menschen mit Behinderung zum Ausdruck. Die Tonfiguren wollen einen neuen Blick eröffnen, um die Alltagswelt und den Glauben mit der Brille des Herzens zu betrachten. Bereichert werden die Ausstellung und das Buch mit zehn Lebensmelodien und Liedrufen der Seele, die Wolfgang Weiß komponiert hat. Alle Lieder können über einen QR-Code mit dem Smartphone angehört werden.

Für Schuldekan Weiß ist das Thema „Menschen mit Behinderung“ seit vielen Jahren ein Herzensanliegen. „Es ist schön zu sehen, wenn Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam unterwegs sind; dann zeigt sich Glaube noch ganz anders“, bekräftigt der 57-Jährige.

Der Seelsorger für Menschen mit Behinderung freut sich darauf, wenn sich in den kommenden Wochen viele Menschen im Stadtkloster begegnen und in der Ausstellung durch vielfältige Zugänge mit Liedern, Gebärden, leichter Sprache und Tonfiguren zusammenfinden. „Dabei wird spürbar, was Seelsorge bei Menschen mit Behinderung sein kann“, betont Weiß und ergänzt: „Zugleich entsteht Erstaunliches, eine besondere Nähe von Gottes gutem Geist.“ Zur feierlichen Eröffnung am Sonntag, 2. Oktober um 17 Uhr mit den Buchautoren Tobias Haas, Claudia Ebert, Dieter Bauer und Wolfgang Weiß, können alle Interessierten kommen. Gemeinsam mit Kirchenmusikdirektor Michael Müller initiiert Wolfgang Weiß zudem an mehreren Sonntagen ein musikalisches Abendgebet. Ausgelegt werden dazu jeweils die Evangelien der kommenden Wochen in leichter Sprache und einem passenden Bild. Geöffnet ist die Ausstellung jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Ein Mitglied des Stadtkloster-Seelsorgeteams führt dabei durch die ausgestellten Werke. Außerhalb dieser Zeit kann auch jederzeit ein Besichtigungstermin per E-Mail an: info@stadtkloster-mgh.de vereinbart werden. stef