Neue Sponsoren wurden gewonnen

Bad Mergentheim. Der Lions Club Bad Mergentheim hat in der Vergangenheit viele Schulprojekte im Kreis finanziell unterstützt. Auch an der Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule und der Lorenz-Fries-Schule konnten durch ihre Hilfe schon einige Projekte realisiert werden. So leistete der Lions Club 2019 eine Anschubfinanzierung für das Projekt „Gesundes Frühstück“. Dazu erhielten die Schulen einmal wöchentlich frisches Obst, das in der großen Pause an die Schüler verteilt wurde.

Die Aktion stieß bei den Schülern auf sehr positive Resonanz und und war ein voller Erfolg. Daher wollte man auch in diesem Schuljahr wieder das heiß begehrte Obst anbieten, das von Michaela Schwager, der Inhaberin des Stadtlädle in Bad Mergentheim, zum Selbstkostenpreis weitergegeben und geliefert wurde. Das Gesundheitsprojekt kann nun durch die Vermittlung von Franz Adam weitergeführt werden. Mit Dominik Möhler vom Reiseveranstalter Akon und Marc Seitz vom Sanitätshaus Seitz wurden zwei neue Sponsoren gefunden, die auch in ihrer eigenen Geschäftsphilosophie das Thema Gesundheit verfolgen und somit gerne das Schulprojekt „Gesundes Frühstück“ finanziell mit einer Spende von 2500 Euro unterstützt haben.