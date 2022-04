Neue Romane, Krimis und mehr in Bad Mergentheimer Buchhandlung „Moritz und Lux”

Bad Mergentheim. Die erste Veranstaltung in der Buchhandlung „Moritz und Lux“ nach längerer Corona-Pause findet zum Welttag des Buches am 23. April statt. Da dieser Tag 2022 auf einen Samstag fällt, beginnt die Veranstaltung um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Stefan Müller-Ruppert liest traditionsgemäß zum Welttag des Buches aus den ersten Kapiteln ein paar ausgewählter Bücher vor. Mit samtiger Stimme, mal laut, leise oder flapsig, zu jedem Text findet der Schauspieler und Sänger die richtige Betonung und Gestik. Vorgestellt werden neue Romane und Krimis, zwischendurch gibt es auch ein paar humorvolle Texte.

Die Buchhandlung verschenkt rund um diesen Tag das Welttagsbuch „Ich schenk dir eine Geschichte“ an alle angemeldeten Klassen. Diese dürfen die Buchhandlung gemeinsam besuchen und begeben sich dort auf eine kleine Schnitzeljagd. In diesem Jahr wird das Buch „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ von Bettina Obrecht und Timo Grubing gegen Vorlage eines Buchgutscheins verschenkt. Der Comicroman wurde extra für den Anlass des Welttags geschrieben.

Stefan Müller-Ruppert liest aus den ersten Kapiteln ausgewählter Bücher zum Welttag des Buches. © Veranstalter

Weitere „Moritz und Lux“-Veranstaltungen: Am Montag, 16. Mai, kommt Bärbel Oftring zu einem Vortrag „Jede Blüte Zählt“ – Tierparadies im eigenen Garten pflanzen und pflegen. „5 Weine, 7 Bücher“ heißt ein Abend am Freitag, 20. Mai, bei dem Bücher vorgestellt werden, aus denen Ulrike Götz ausgewählte Stellen liest; die Veranstaltung findet im Rathaussaal in Lauda statt mit Weinverkostung. Zur ersten „Literatur im Schloss“-Veranstaltung kommt am Montag, 30. Mai, Katerina Poladjan.