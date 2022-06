Neue Leiter der Wort-Gottes-Feiern

Bad Mergentheim. Die traditionelle Wallfahrt der Seelsorgeeinheit Heilig Kreuz fand am Pfingstmontag statt. Aus Wachbach, Rot, Hachtel, Stuppach, Rengershausen und Laibach zogen die Pilger vom Parkplatz Holzspitze an der B 19 begleitet von der Trachtenkapelle Stuppach betend und singend durch den frühlingsgrünen Wald zum Heilig Kreuz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinschaft wichtig

Pfarrer Bogdan Stolarczyk zelebrierte dort den Gottesdienst und betonte in seiner Predigt, wie wichtig es sei, als Gemeinschaft zusammenzustehen, in einer Zeit, in der nicht mehr in jeder Gemeinde sonntags eine Eucharistiefeier stattfinden könne.

An Kurs teilgenommen

Um so erfreulicher sei es, dass dreizehn Mitglieder der Pfarrgemeinden an einem Kurs zur Leitung von Wort-Gottes-Feiern teilgenommen hätten. Er überreichte am Ende des Gottesdienstes die Beauftragungsurkunde des Bischofs Dr. Gebhard Fürst. Im Namen der Kirchengemeinden dankte er den Frauen und Männern für ihren wichtigen ehrenamtlichen Dienst. VBS

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2