Neue Kurse beginnen

Bad Mergentheim. An der Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Hier ein kurzer Überblick.

Kreativität steht im Mittelpunkt bei den Kursen „Glasperlendrehen - Schmuck aus Glas“, ab Samstag, 13. November, zwei Termine, „Airbrush-Workshop zum Kennenlernen“, Einzeltermin am Mittwoch, 10. November und „Adolph Menzels Kunst und Wirklichkeiten“, Online-Termin am Donnerstag, 11. November.

Wer sich für gesellschaftliche Themen interessiert, kann am Samstag, 13. November, an einer Führung durch den Weltladen teilnehmen, die unter der Überschrift „Geiz ist geil – oder doch besser fairer Handel?“, steht. Alternativ wird an diesem Tag auch ein Workshop aus der Reihe „Die Kunst des Lebens“ angeboten. Hier geht es darum „für sich selbst gut zu sorgen“.

Im Bereich Nutzwert und Technik, verspricht der Einzeltermin „Geld verdienen im Internet durch Verkaufen“, am Samstag, 13. November, wertvolle Tipps. Am gleichen Tag gibt es auch eine dreistündige Einführung zum Thema „Digitalisierung von Schallplatten, CDs und Videokassetten“. Am Sonntag, 14. November, werden bei zwei Einzelkursen „Excel Basics“ und Hilfestellungen rund um die „Online-Bewerbung“, vermittelt.

Der Frage „Wie mache ich aus einer Idee ein Video auf Youtube“, geht ein Videoworkshop nach, der am Donnerstag, 11. November, startet und insgesamt zwei Termine umfasst. Ein weiterer Workshop, dieses Mal als Einzeltermin, steht unter dem Motto „Trickfilm – erwecke deine Legostadt zum Leben“ und findet am Samstag, 13. November, statt.

Gewohnt umfangreich präsentiert sich das Sprachen-Angebot: Deutsch A2/B1 Konversationskurs ab Dienstag, 9. November, zehn Termine); Englisch für Anfänger A1 ab Montag, 8. November, 15 Termine; Englisch A1.2 am Abend ab Montag, 8. November, 15 Termine; Englisch A2.1 am Vormittag ab Dienstag, 9. November, 15 Termine; Englisch A2.2 am Vormittag ab Montag, 8. November, 15 Termine; Englisch A2.2 am Vormittag ab Montag, 8. November, 15 Termine; Englisch B1 „in the morning“ ab Dienstag, 9. November, zwölf Termine); Business English B1 Intensivkurs „Telephoning“ ab Dienstag, 9. November, fünf Termine; English Conversation B2/C1 ab Montag, 8. November, zehn Termine; English Conversation C2 ab Mittwoch, 10. November, zehn Termine; Spanisch A2.1 „Perspectivas“ ab Dienstag, 9. November, 15 Termine.

Bequem online zuschalten, kann man sich auch im November wieder zu verschiedenen interessanten Vorträgen: „Srebrenica 1995 – ein europäisches Trauma“ Mittwoch, 10. November; SZ-Journalistinnen und Journalisten im Gespräch Dienstag, 9. November; „Was ist Technik – und was ist der Mensch?“, Dienstag, 16. November; „Apps auf Rezept“, Dienstag, 16. November.

Ebenfalls fortgesetzt, wird die digitale Seminar-Reihe „Geschichte vor der Haustüre – Hohenlohe historisch“. Dabei geht es diesmal um „Grenzen, Streit und Friedenswahrung einer frühneuzeitlichen fränkischen Landgemeinde“, Freitag, 5. November, um „Grenzziehung und -sicherung in der frühen Neuzeit“, Mittwoch, 10. November, insgesamt vier Termine sowie um Familienforschung zu „Ahnen im Internet“, Freitag, 12. November.

Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen, ist telefonisch unter 07931 / 574300, möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. Dort sind auch alle Informationen zum Hygienekonzept, gerade mit Blick auf die nun geltende „Warnstufe“, abrufbar. In dieser Woche ist das Büro der Volkshochschule bezüglich der Herbstferien nur vormittags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. vhs