Bad Mergentheim. Der zweigeschossige Neubau der Klinik-Apotheke am Caritas-Krankenhaus nimmt Formen an: Am Samstagnachmittag wurden mittels Schwertransport sieben riesige Module, einige bis zu 28 Tonnen schwer, angeliefert und sofort passgenau eingebaut. Damit ist ein wichtiger Zwischenschritt beim Neubau des Logistikzentrums am Caritas erreicht.

AdUnit urban-intext1