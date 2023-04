Sagen wir mal so: Richtig voran kommen wir in Sachen Frühling weiterhin nicht, aber es gibt so ein paar Nuancen, die Hoffnung machen. Das Wochenende wird erst einmal von einem abziehenden Tief geprägt, während ein Zwischenhoch nur vorübergehend ein bisschen was ausrichten kann. Das trifft überwiegend den Sonntag. Kommende Woche kommt dann zu allem Überdruss noch neue Kaltluft, die dürfte aber trocken werden, und der Sonne damit die Chance geben sie aufzuwärmen. Auf Dauer könnte das der Weg aus dem Tal der frischen Tristesse dieser Tage sein. Am Samstag und am Montag sind die Wolken häufiger kompakt, und hier sind auch örtliche Regenschauer unterwegs, die meisten wohl leider am Maifeiertag. Einen eher trockenen Mix aus Sonnenschein und Wolkenfeldern bekommen wir mit dem Sonntag, und auch die Mainacht sollte noch trocken bleiben. Die Temperaturen bleiben mäßig. Am Samstag werden es 13 Grad in Neubronn und 16 in Edelfingen. Am Sonntag 15 in Niederstetten und 18 in Bad Mergentheim, am Montag 12 in Boxberg und 15 in Creglingen.

Vor allem am Dienstag kann es nach wie vor noch lokale Schauer geben. Sonst wird die weitere Woche überwiegend trocken. Sonne und Wolken wechseln ab, aber es kommt wohl frische Kaltluft, die sich durch die Sonne erwärmt. Bei tagsüber 13 bis 17 Grad wird es nur mäßig lau, und nachts gibt es hier und da bei länger klarem Himmel auch Bodenfrost. Mit viel Glück sind das aber die Eisheiligen, und wir hätten’s danach endlich in einen besseren Frühling geschafft. Andreas Neumaier