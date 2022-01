Neue Impulse für einzelne Instrumentengruppen

Bad Mergentheim. Die Bad Mergentheimer Jugendmusikschule startet in Kooperation mit der Kurverwaltung fünf neue Instrumenten-Workshops.

Jugendmusikschule und Kurverwaltung möchten mit diesen Angeboten, bei denen die Teilnahme kostenlos ist, neue Impulse für die einzelnen Instrumentengruppen der verschiedenen Blasmusikbesetzungen geben. Alle Workshops werden von qualifizierten und erfahrenen Lehrkräften der Jugendmusikschule geleitet.

Workshop 1 steht unter dem Titel „Percussion-Ensemble für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger“. Eingeladen sind Teilnehmende im Alter von 10 bis 16 Jahren, die im Zusammenspiel bei lateinamerikanischen und modernen Rhythmen Spieltechniken der verschiedenen Percussion-Instrumente kennenlernen und verfeinern wollen. Termin ist am Samstag, 12. Februar, von 10 bis 13 Uhr.

An diesem Tag wird von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr auch der Workshop 2 „Percussion für Bläserinnen und Bläser“ angeboten. Zielgruppe sind Nachwuchs-Talente im Alter von 10 bis 16 Jahren, die ein Blasinstrument spielen und die ihre rhythmischen Fähigkeiten weiter ausbilden möchten und auch an Bodypercussion sowie Schlaginstrumenten interessiert sind.

Beide Workshops werden von Martin Scheffel geleitet. Anmeldeschluss ist jeweils Donnerstag, 3. Februar. In den beiden folgenden Bläserworkshops erhalten Fortgeschrittene wertvolle Profi-Tipps und können ihre instrumentalen Spielfähigkeiten steigern.

Der „Blechbläserkammermusik von Barock bis Rock“ widmet sich Workshop 3, der am Samstag, 12. März, von 9 bis 13 Uhr stattfindet. Zielgruppe sind junge bis jung gebliebene Blechbläserinnen und Blechbläser, die bereits mehrjährigen Unterricht hatten und über Spielerfahrung in einem Ensemble oder Orchester verfügen. Die Leitung hat Hubert Holzner inne und Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 3. März.

„Holzbläserkammermusik von Barock bis Rock“ lautet der Titel von Workshop 4, den Fabian Schnaidt leitet. Hier können Jugendliche und Erwachsene mit mindestens zwei Jahren Instrumentalunterricht und etwas Erfahrung im Ensemblespiel teilnehmen. Das Treffen findet statt am Samstag, 12. März, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 3. März.

Schließlich widmet sich Workshop 5 der „Improvisation mit Blasinstrumenten zu den Wasserspielen im Kurpark“. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Gesucht werden alle, die ihr Instrument gerne einmal anders kennen lernen wollen. Die Improvisation in der Gruppe setzt keine Vorkenntnisse in Improvisation voraus.

Workshop-Termin ist Samstag, 7. Mai, von 13 bis 15 Uhr - enden wird dieser Workshop mit einer Live-Improvisation zu den Wasserspielen am Musikpavillon im Kurpark. Die Leitung hat Johannes Liepold inne. Anmeldeschluss ist am Samstag, 30. April.

Weitere Informationen sowie das Anmelde-Formular sind in einem Flyer zu finden, der unter www.bad-mergentheim.de/jugendmusikschule abgerufen werden kann. Weitere Informationen erteilt die Musikschule auch telefonisch unter 07931 / 57-4400. stv