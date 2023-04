Bad Mergentheim. Die Onkologie ist der Fachbereich in der Medizin, der sich mit der Diagnose, Therapie und Nachsorge von Tumorerkrankungen befasst. Im Volksmund spricht man bei onkologischen Erkrankungen oder so genannten Karzinomen auch von Krebserkrankungen. Laut Robert Koch-Institut wurden 2019 in Deutschland bei mehr als 500 000 Menschen Krebs diagnostiziert. Die häufigsten Krebsarten sind Brust- und Prostatakrebs, gefolgt von Darm- und Lungenkrebs.

Die Behandlung ist je nach Krebsart unterschiedlich. Zu den Therapiemöglichkeiten zählen Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie oder eine Kombination aus diesen. Zudem gewinnen die Immun- sowie Antikörpertherapie bei der Krebsbehandlung immer mehr an Bedeutung.

„Etwa 80 Prozent der Patientinnen und Patienten brauchen nach einer Krebstherapie Hilfe für Körper und Seele“ erklärt Dr. Anne Quenzer, Leiterin der neuen Tagesklinik für Integrative Onkologie an der Hufeland Klinik Bad Mergentheim. Die Klinik widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1985 dem Thema ganzheitliche Krebstherapie und Prävention. Integrative Onkologie bedeutet, wissenschaftlich fundierte, naturheilkundliche Therapien ergänzend zur Schulmedizin anzuwenden.

Mit dem Angebot der Tagesklinik möchte man Nebenwirkungen der Krebsbehandlung lindern und die Lebensqualität der Betroffenen verbessern. „Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an anerkannten Studien, die belegen, dass die Lebensqualität einen wichtigen Prognosefaktor für das Gesamtüberleben darstellt, das heißt Patientinnen und Patienten mit einer guten Lebensqualität leben länger als solche mit einer schlechten Lebensqualität“ erklärt die Leiterin weiter.

Das Konzept der Tagesklinik sieht deshalb vor, dass sich Krebspatientinnen und -patienten nach Abschluss der konventionellen Therapie in einer festen Gruppe einmal pro Woche über einen Zeitraum von acht Wochen treffen. Neben regelmäßigen Kurzvorträgen zu Themen wie Nebenwirkungsmanagement, Ernährung und körperliche Aktivität nach Krebserkrankung oder Tumor-Fatigue und Stressmanagement, erhalten die Patientinnen und Patienten auch eine Einführung in die Sport- und Bewegungstherapie, die Akupunktur, Misteltherapie, die Kneipptherapie sowie diverse Angebote zur Stressreduktion.

„Ziel ist es, Patientinnen und Patienten durch Information, Training und Therapie in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken und eine gesündere Lebensweise zu unterstützen“, verdeutlicht Dr. Quenzer. Die Gynäkologin arbeitet an der Universitäts-Frauenklinik in Würzburg und leitet seit 2022 die Tumor-Fatigue-Sprechstunde der Würzburger Krebsberatungsstelle. Seit August 2022 arbeitet Dr. Quenzer neben ihrer Tätigkeit in Würzburg in Teilzeit in der Hufeland Klinik Bad Mergentheim. Ab Mai 2023 wird sie die Leitung der neuen Tagesklinik für Integrative Onkologie der Hufeland Klinik in Bad Mergentheim übernehmen.

Für Betroffene und Interessierte findet am Mittwoch, 3. Mai, um 19.30 Uhr ein Vortrag unter dem Titel „Neue Tagesklinik für Integrative Onkologie für Patientinnen und Patienten mit Krebs“ im kleinen Kursaal Bad Mergentheim statt. Dort gibt Dr. Anne Cathrine Quenzer einen Einblick in das Therapiekonzept mit hilfreichen Impulsen zur Selbsthilfe und steht im Anschluss an den Vortrag für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Start der Tagesklinik ist am 16. Mai (mit entsprechend folgenden wöchentlichen Anschlussterminen: 23. Mai, Pause über Pfingsten vom 30. Mai bis 6. Juni, 13., 20. und 27. Juni sowie 4., 11. und 18. Juli. Nähere Informationen finden sich unter https://hufeland.com/behandlungen/therapien/tagesklinik im Internet.