„Neben Freude auch Frust“

Bad Mergentheim. Über „Ambulante und stationäre Pflege im Spannungsfeld von knappem Geld, Personalmangel sowie bürokratischem Zwangskorsett“ referierte Dr. Franziska Freifrau von Stetten beim Liberalen Forum der FDP.

Von Stetten, Geschäftsführerin der „Residenzen Schloss Stetten“ stellte unmissverständlich klar, dass der Mensch im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehe, „nicht Akten, die wir über das Wochenende liegen lassen und auch mal verstauben lassen können“. Sie berichtete von den extremen Herausforderungen durch „Corona“. Die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen und der Verwaltungsaufwand waren und seien immer noch enorm.

Die Anforderungen an die Menschen, die im Bereich der Pflege, gleich ob ambulant oder stationär, arbeiteten, seien physisch und psychisch sehr anspruchsvoll und völlig verschieden von den meisten anderen Berufen. Jeder Fehler, eine falsche Tablettenabgabe, ein falscher Handgriff, das Trinken nicht überwacht zu haben, eine falsche Spritze etc. könne zu gesundheitlicher Einschränkung, schlimmstenfalls gar zum Tod des zu pflegenden Menschen führen.

Viel Personal nötig

Von Stetten zeigte deshalb Verständnis dafür, dass der Staat darüber wache, dass in den Pflegeeinrichtungen die notwendigen Qualitätsstandards in allen Bereichen eingehalten würden. Hier habe sich in den letzten Jahren viel getan. Die Bereiche seien vielfältig: Hygiene, Pflegestandards, Medikamentenmanagement, Verpflegung, Betreuungsangebote, Hauswirtschaft, bauliche Vorgaben etc. bis hin zum Brandschutz. Dass „Pflege“ personalintensiv sei, liegt auf der Hand. Von Stetten ist nach eigener Aussabe „dankbar, sehr gute Mitarbeiter zu haben“.

Der Staat schreibe genau die Relationen zwischen der Zahl der zu pflegenden Personen und der Fach- und Hilfskräfte bis zum Haushandwerker vor. Hier nach unten abzuweichen sei nicht möglich, was in Zeiten des allgemeinen Arbeitskräftemangels zur Herausforderung werde. Wenn man hingegen wie in Schloss Stetten nach oben abweiche und z.B. mehr Fachkräfte einsetze als vorgeschrieben, werde dies nicht von den Pflegekassen refinanziert.

Etwas erleichtert worden sei die Situation durch eine Anhebung der Gehälter, so dass der Pflegeberuf insgesamt attraktiver wird. Von Stetten hofft, dass diese Entwicklung weiterhin nach oben gehe und von den Pflegekassen auch künftig besser refinanziert wird. Die Möglichkeit, ausländische Arbeitskräfte – auch aus Ländern außerhalb der EU – zu beschäftigen, sei ebenfalls hilfreich.

Kostenintensiv

Dass Pflege auch mit Geld und Kosten verbunden sei, liegt auf der Hand. Die Referentin bemängelte ein besonderes „Zwangskorsett“. Nicht nur seien Pflegeschlüssel, Qualifikationen, Schulungen und vielfach auch die Löhne vorgegeben. Auch die Preise würden von den Pflegekassen praktisch „diktiert“. Zudem dürfe der Gewinnzuschlag bei maximal 1,5 Prozent des Umsatzes liegen. Gerade bei kleinen Einrichtungen fehle jedes Polster für eventuelle Risiken oder Rücklagenbildung. Daraus ergebe sich natürlich sofort die Frage, ob in der Pflege insgesamt unter- oder überreguliert wird. Von Stetten hat hierzu eine klare Meinung: Pflegebedürftige müssten geschützt werden, zurzeit gebe es aber eine gewisse Überregulierung. Bei aller Freude und Lust am Dienst an Menschen entstehe dadurch auch Frust.

Ein kleiner Lichtblick sei, dass gelegentlich Vorschriften auch realitätsnäher angepasst würden, etwa in der Dokumentationspflicht. Alle Vorgänge – auch wenn sie routinemäßig jeden Tag gleich seien – müssten dokumentiert werden und das stelle eine große Belastung dar. Nachdem man festgestellt habe, dass es genüge, nur die Abweichungen festzuhalten, sei die Dokumentation – die dennoch in der Summe erheblich sei – „wenigstens von überflüssigem Ballast befreit“ worden. Auch die Digitalisierung helfe, wofür es sogar finanzielle Unterstützung gebe. Dem Vortrag folgte eine lebendige Diskussion. fdp