Nebelduschen und Sonnensegel

Bad Mergentheim. Die hohen Temperaturen in den Innenstädten in den Sommermonaten sind zunehmend eine Fragestellung für die Kommunalpolitik, meint die CDU-Fraktion und stellte deshalb den Antrag, dass die Stadt Bad Mergentheim verschiedene Maßnahmen ergreifen soll, um eine Reduzierung von Höchsttemperaturen und die Schaffung eines angenehmen Aufenthaltsklimas für Bürger und Gäste zu erreichen. Nach kurzer Debatte wurde dies einstimmig beschlossen. Als Ideen stehen im Raum: die Aufstellung von Wasserverdunstungsanlagen und Wassernebelduschen in der Innenstadt, die Schaffung von Beschattungsflächen durch Bepflanzungen sowie die Beschattung von Spielflächen und Aufenthaltsbereichen durch Sonnensegel. sabix

