Naturerlebnistag im Aschbachtal für Familien und Spaziergänger

Bad Mergentheim. Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Bad Mergentheim freut sich am Feiertag, 1. Mai, über Mitwanderer und Interessierte, die sich am Naturerlebnistag zum Aschbachsee aufmachen.

Es wird durch die klein strukturierte Kulturlandschaft, die über Jahrhunderte durch Menschenhand geformt wurde, spaziert. Die Wanderung führt durch zur Ernährung und Existenzsicherung genutzte Hänge und Wiesen, Hecken und Wäldchen – immer begleitet vom naturnahen Aschbach bis zum Aschbachsee bei Herrenzimmern.

An der Mühle Kuhn in Markelsheim werden die Teilnehmer um 10 Uhr zum Naturerlebnis-Wandern begrüßt. Andreas Kuhn berichtet über seine Mühle, den Mühlkanal, seine Nutzung und die vielen regionalen hochwertigen Produkte.

Es geht am Mühlkanal entlang vorbei am alten Wehr durch die wertvolle Tauberaue. Dort wechseln die Teilnehmer auf den Wiesenpfad und hinter der kleinen Aschbachbrücke, öffnet sich das Aschbachtal.

Nahe der Gemarkungsgrenze Rüsselhausen, neben einigen Streuobstwiesen, gefällt eine gut gepflegte Spalierobstanlage. Hier begrüßen Mitarbeiter der BAGeno sowie die Familie Tremel die Besucher und stellen unterschiedlichen Arten der Obstbaumbestände vor. Die von der BAGeno initiierte Erzeugergemeinschaft ökologischer Streuobstanbau Hohenlohe-Franken fördert den Biostreuobstanbau in der Region und bietet eine Kostprobe des daraus entstandenen Apfelsaftes.

Wie soll es aber Äpfel geben ohne Bienen? Gleich im Nachbargrundstück empfängt die Teilnehmer der Imker Olkus aus Markelsheim mit seinem köstlichen Met.

Wie die Steinriegel ihre beachtliche Höhe erlangten, was die Hecken, die Art wie und wann die Wiesen gemäht werden für eine Bedeutung für den Erhalt einer möglichst reichen Artenvielfalt in dieser arbeitsintensiven Kulturlandschaft haben, das erklärt Michael Schmitt, der auch über den Weinbau von früher und heute einiges zu erzählen weiß.

Nun ist es nicht mehr weit nach Rüsselhausen. An der Dorflinde vorbei liegen schon die Wagyu-Rinder-Bratwürste auf dem Grill. Mit eigenem Apfelmost und Saft werden wir vom Biolandwirt und Rinderzüchter Gerd Bayer und seiner Familie im Hof begrüßt. Gegen 12.30 geht es dann am Hangweg weiter.

In Herrenzimmern begrüßt die Gruppe auf dem eindrucksvollen Dorfplatz Ortsvorsteher Jochen Emmert. Er weiß viel zu erzählen über das einst sehr bedeutende Mitteldorf mit Wasserburg.

Der Weg geht weiter zum Aschbachsee. Die Albverein-Ortsgruppe freut sich auf viele interessierte Gäste, die sich an dem so idyllisch gelegenen See einfinden und an den gebotenen Köstlichkeiten laben. Hier informiert auch der erfahrene Imker Walter Schmitt.

Auf dem weitreichenden Seegelände bietet der Schwäbische Albverein Naturerlebnis für Jung und Alt. Hier gibt es von 9.30 bis 15 Uhr neben Informationsmöglichkeiten über biologische Vielfalt, Nachhaltigkeit und Spiele, die durch Greifen und Ertasten die Natur erlebbar machen, auch Gemütlichkeit und reichlich zu Essen und Trinken. Im Biberland Ascbachsee treffen Groß und Klein auf Spuren im Lebensraum Biber. Der Naturerlebnistag wird unterstützt von Peter Mühleck von der Naturschutzgruppe. Um 8 Uhr lädt er am Dorfplatz Herrenzimmern dazu ein, ihn auf einer erlebnisreichen Vogelstimmenführung auf dem Bachweg zum Aschbachsee bis etwa 10 Uhr zu begleiten. Ebenso vom Dorfplatz Herrenzimmern startet um 11 Uhr der Diplom-Biologe und Bibermanager des Main-Tauber-Kreises, Bernd Tombek, zu einer spannenden Biberführung zum See.

Anmeldungen zu den verschiedenen Touren sind per E-Mail erwünscht an vorstand@albverein-badmergentheim.de oder unter Telefon 0173/3154873.

Die Teilnehmer werden gebeten, die Rückfahrt vom Aschbachsee nach Markelsheim selbst zu organisieren. sav