„Nahverkehr gibt Anlass zur Kritik“

Bad Mergentheim. Wie gefällt es den Gästen in Bad Mergentheim? Was kommt gut an und was sind kritische Punkte? Um fundierte Antworten auf diese und weitere Fragen zu bekommen, nimmt die Stadt seit 2018 an einem „Vergleichenden Gästemonitor“ (VGM) teil. Auch das war Thema in der jüngsten Sitzung des Werbebeirats.

Insgesamt wurden in Bad Mergentheim bislang 485 Übernachtungsgäste (ab 15 Jahre) befragt. Von den Interviewten stammte der Hauptanteil aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. 84 Prozent (Durchschnittsquote der Vergleichsstädte liegt bei 75 Prozent) der Befragten reisten mit dem Pkw und elf Prozent (Durchschnittsquote: 21) mit der Bahn an. 46 Prozent (15) der Gäste gaben eine Aufenthaltsdauer von ein bis drei Tagen an, 27 Prozent (44) vier bis sieben Tage sowie neun Prozent (Durchschnittsquote: 27) acht bis 14 Tage.

Als Erstbesucher entpuppten sich 50 Prozent (37). Zum zweiten Mal waren 14 Prozent (zwölf) vor Ort und drei bis sieben Aufenthalte im Reiseziel konnten immerhin 21 Prozent (19) der Befragten vermelden.

„In allen drei Jahren hat sich gezeigt, dass auf der einen Seite die Tourist-Information viel Lob erhält und auf der anderen Seite die Verfügbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs ständig Anlass zur Kritik ist“, resümierte Dr. Alexandra Partale von der beauftragen Firma „Benchmark Services“ aus Hofheim im Taunus bei ihrer Präsentation der maßgeblichen Ergebnisse der Befragungen sowie Gegenüberstellungen mit anderen teilnehmenden, vergleichbaren Städten aus dem Heil-, Kur- und Gesundheitssegment.

Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt

Als weitere wesentliche und überdurchschnittliche Punkte bei der ermittelten Gästezufriedenheit wurden das Preis-Leistungs-Verhältnis genannt.

Weitere zentrale Kritikpunkte waren die Erreichbarkeit und die Senioreneignung Bad Mergentheims als Tourismusdestination.

Ganz oben auf der Liste der örtlichen Tourismus-Attraktionen rangierten das Residenzschloss und Deutschordensmuseum, der Wildpark sowie der Kurpark und die Kuranlagen.

In punkto Gesamtzufriedenheit gaben die Befragten Bad Mergentheim die Note 2,3 (Durchschnittswert aller Monitor-Städte dieser Kategorie: 2,1), die Wiederbesuchsabsicht bewerteten sie mit 2,7 (2,2). Hier habe Bad Mergentheim noch Aufholbedarf, meinte Dr. Alexandra Partale. pdw