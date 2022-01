Nächster Sprechtag ist am 2. Februar

Bad Mergentheim. Der nächste Sprechtag des Pflegestützpunktes Main-Tauber-Kreis findet am Mittwoch, 2. Februar, von 14 bis 17 Uhr im Rathaus statt. Wer an diesem Tag einen Beratungstermin wahrnehmen möchte, muss sich dazu vorher telefonisch im Pflegestützpunkt unter Telefon 09341/825968, anmelden. Es gilt die 3G-Regelung.

Kostenfreie Beratung

Wenn die eigenen Kräfte nachlassen und eine Pflegebedürftigkeit eintritt, stehen viele Betroffene und ihre Angehörigen vor großen Problemen. Vielen ist unklar, wo sie geeignete Information und Unterstützung erhalten können. Die Pflegeberaterinnen des Pflegestützpunkts Main-Tauber-Kreis beraten qualifiziert, unabhängig und kostenfrei in allen Fragen rund um die Pflege und Versorgung. Dabei gehen sie jeweils auf die individuellen Situationen ein. Sie helfen beispielsweise dabei, einen Pflegegrad zu beantragen und sich in der Vielfalt der möglichen Leistungen und Dienste zurechtzufinden.

Neutrale Anlaufstelle

Die Angebote richten sich auch an Angehörige, die Entlastung in der Pflege suchen. Der Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis, Am Wört 1, in Tauberbischofsheim, Telefon 09343/825968 ist eine neutrale Anlaufstelle für alle Fragen, die im Vor- oder Umfeld von Pflege und Versorgung entstehen.

