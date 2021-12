Nachhaltig und praktisch zugleich

Bad Mergentheim. Zum Jahresbeginn wird in Bad Mergentheim eine neugestaltete Jahres-Einwohnerkarte eingeführt. Ab dem 3. Januar 2022 wird die moderne Karte im Scheckkartenformat im Gästeservice der Kurverwaltung ausgegeben. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, biete die Karte dem Inhaber viele Vergünstigungen. Anstelle der bisherigen Papierkarte tritt nun eine nachhaltige Karte aus Holzstoff, die nicht so schnell verschleißt. Somit ist die neue Karte auch stabiler und besser lesbar.

Kurdirektor Sven Dell: „Sie wird den Kunden auf einer schön gestalteten Trägerkarte mitgegeben, auf der alle Leistungen aufgeführt sind.“ Stefanie Zuck, die die Einführung der Karte federführend mit betreut hat, erklärt die technische Raffinesse, die dahintersteckt. „Mithilfe des aufgedruckten QR-Codes können wir z.B. bei der Eintrittskontrolle in den Kurpark sowie beim Verkauf von Eintrittskarten oder beim Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen die Karte abscannen und somit direkt erkennen, ob sie noch Gültigkeit hat. Die neue Karte ist handlich und passt wieder gut in den Geldbeutel.“

Seit Mitte November ist Julia Krupka als neue Marketingleiterin bei der Kurverwaltung unter anderem auch verantwortlich für den Bereich GästeService. Die neue Karte ist für sie in zweierlei Hinsicht ein geeignetes Marketinginstrument. Nicht nur zur Bewerbung der einzelnen Leistungen. Auch die Statistik, die das Scannen der Karte liefert, ist aufschlussreich für zukünftige Marketingmaßnahmen. „Wir können dadurch zum Teil messen, welche Leistungen häufig und welche weniger oft genutzt werden und können unsere Angebote für die Gäste entsprechend weiter verbessern. Personenbezogene Daten werden nicht ausgelesen, der Datenschutz ist vollständig gewährleistet“, so Krupka.

Die Jahres-Einwohnerkarte sei ein „Bürgerausweis der besonderen Art“, die eine ganze Reihe von Vergünstigungen bietet und sich im Jahreslauf auf jeden Fall „rechnet“. Ob beim Kinobesuch, bei Theater-, Konzert- und Tanzveranstaltungen der Kurverwaltung, beim Eintritt in die Solymar Therme oder ins Museum oder beim Kurparkbesuch mit seinem vielseitigen Angebot. Überall berechtige die Karte zu Ermäßigungen oder freien Eintritten.

Neu hinzugekommen sind ab 2022 Nachlässe bei geführten Radwanderungen, beim „Waldbaden“ sowie bei den Angeboten der Natursalzoase Stuppach und der „Laguna Verde“ im Kurpark. Sämtliche ermäßigten und kostenfreien Leistungen, die man als Inhaber der Jahres-Einwohnerkarte nutzen kann, sind in einem Flyer zusammengefasst, der in den Kuranlagen, bei der Tourist Info sowie online auf https://visit.bad-mergentheim.de/de/reiseplanung-service/prospektdownload/ erhältlich ist.

Alle Bürgerinnen und Bürger der großen Kreisstadt und des gesamten Main-Tauber-Kreises können die Jahres-Einwohnerkarte tagesaktuell (mit einer Gültigkeit von 12 Monaten) über den Gästeservice der Kurverwaltung Bad Mergentheim sowohl als Einzel- als auch als Familienkarte (mit Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) beziehen. Die jeweiligen Preise bleiben gleich wie in den vergangenen Jahren.

Informationen erteilt der GästeService im Haus des Gastes unter Tel. 07931 /965-0. kv