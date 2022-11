Nach Unfall in Bad Megentheim geflüchtet

Bad Mergentheim. Beim Überholen kollidierte ein unbekannter Pkw am Montag mit dem Audi A4 einer 61-Jährigen in Bad Mergentheim. Die Frau war gegen 12 Uhr auf der Zaisenmühlstraße unterwegs und hielt aufgrund eines entgegenkommenden Lkws am rechten Fahrbahnrand an, um diesen passieren zu lassen. Als ihr der Lkw-Lenker signalisierte, dass sie zuerst fahren solle, fuhr die Audi-Lenkerin los und kollidierte mit einem von hinten heranfahrenden Fahrzeug. Es entstand Sachschaden von rund 3500 Euro. Die 61-Jährige stieg daraufhin aus, der Unbekannte flüchtete jedoch mit einem grauen VW Passat und fuhr wohl in ein Parkhaus in der Zaisenmühlstraße. Da der Unfall erst nachträglich mitgeteilt wurde, konnte der Unbekannte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Unfalls sollen sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1