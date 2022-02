Nach Streit: Nur punktuell andere Vorfahrtsregeln in Markelsheim

Eine Kompromisslösung scheint sich nun in Markelsheim im Hinblick auf die umstrittenen Verkehrsregelungen in der Ortsdurchfahrt abzuzeichnen. Ob damit auch die Gefahr abgewendet ist, zum „Hammer der Woche“ im ZDF-Magazin „Länderspiegel“ zu werden, wird sich zeigen, denn die ZDF-Reporter waren auf die Vorgänge in und um Markelsheim durch eine Zuschauer-Zuschrift aufmerksam gemacht worden und

...