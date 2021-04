Bad Mergentheim. An der Bad Mergentheimer Volkshochschule werden in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Online-Kurse und virtuelle Vortragsveranstaltungen angeboten. Hier ein kurzer Überblick:

Am Dienstag, 13. April, referiert Artur Zrenner, Professor für Experimentalphysik, ab 19.30 Uhr über „Quantentechnologien“ und verspricht dabei einen „Blick in die Zukunft“. Einen Tag später, am Mittwoch, 14. April, spürt Professor Ursula Prutsch hingegen einer historischen Persönlichkeit nach: „Eva Péron - eine argentinische Ikone“ heißt ihr Vortrag, der um 19.30 Uhr beginnt und sich dem Mythos „Evita“ nähert.

Handwerkszeug

Wer selber in der Geschichte forschen möchte, der bekommt mit dem Kurs „Geschichte vor der Haustüre“ das nötige Handwerkszeug vermittelt. „Von der Idee zum Text - wissenschaftliches Schreiben, Bilbiographieren und Zitieren“, lautet der Untertitel des Programms, das am Freitag, 16. April, um 16 Uhr beginnt.

Geld verdienen

Nicht nur als Format, sondern auch thematisch digital wird es am Samstag, 17. April, mit dem Kurs „Geld verdienen im Internet durch verkaufen“.

Hier geht es ab 10 Uhr nicht nur um Erfolgs-Strategien, sondern auch um rechtliche Fragen. Praxisnah ist auch das Online-Seminar „Webseiten erstellen ganz ohne Programmierkenntnisse“, das am gleichen Tag um 14 Uhr stattfindet.

Um „Die Welt der Apps für Smartphones und Tablets“ dreht sich ein Kurs am Sonntag, 18. April, 14 Uhr. Bereits um 10 Uhr am gleichen Tag lautet das Thema „Smartphones sicher beherrschen“. Und am Dienstag, 20. April, erklärt ein Forschungspsychologe, wie man mit „Serious Games“ fit werden kann: Der Vortrag über „Digitale Spiele für Kopf und Körper“ von Dr. Patrick Fissler beginnt um 18 Uhr.

Zwei gesellschaftliche Themenabende runden das Angebot ab: „Neonazis und Antisemitismus: Wie groß ist die Gefahr von rechts?“, fragen am Dienstag, 27. April, mit Alexandra Föderl-Schmid und Annette Ramelsberger zwei Journalistinnen der Süddeutschen Zeitung. Los geht es um 19.30 Uhr.

Grausamkeit

Bereits am Mittwoch, 21. April, geht es unter der Überschrift „Grausamkeit, Gottesfurcht und Verzweiflung“ um den „Soldatenkönig“ Wilhelm I. von Preußen und wie das Nachwirken des Tyrannen einzuordnen ist. Beginn ist ebenfalls um 19.30 Uhr. Es referiert die Historikerin Prof. Barbara Stollberg-Rilinger.

Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist telefonisch unter 07931/ 57-4300 möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de.

Anmeldung

Bei allen Kursangeboten ist die vorherige Anmeldung erforderlich. Es handelt sich ausschließlich um Einzeltermine.

Die jeweilige Kursgebühr ist im Internet zu finden oder kann telefonisch abgefragt werden.

Abschließend weist die Volkshochschule noch darauf hin, dass die angekündigten Termine ihrer Veranstaltungsreihe zum „Schaffen großer Komponisten“ in den Herbst verschoben worden sind.

Im Herbst

Die nächsten Vorträge mit Konzert von Dr. Roman Salyutov sollen nun am 30. September und am 7. Oktober stattfinden. stv