MVZ übernimmt Hausarztpraxis von Dr. Stiel

Bad Mergentheim. Zum 1. Januar 2023 übergibt der Bad Mergentheimer Allgemeinmediziner Dr. Rainer Stiel seine Hausarztpraxis an das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Caritas.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist in der heutigen Zeit außerordentlich schwierig, eine Nachfolge für einen eigenständigen Hausarztsitz zu finden. Eine Anstellung scheint für viele junge Ärztinnen und Ärzte derzeit attraktiver als die Arbeit als Selbstständiger“, berichtet Dr. Rainer Stiel, dem es nach 37 Jahren allgemeinmedizinischer Tätigkeit mit leidenschaftlichem Einsatz für seine Patientinnen und Patienten in Bad Mergentheim ein großes Anliegen war, die Praxis fortgeführt zu sehen und die medizinische Versorgung aufrecht zu erhalten.

„Nach zunächst erfolgloser Suche nach einem selbstständigen Nachfolger freut es mich sehr, dass das MVZ am Caritas die Hausarztpraxis nun übernimmt und damit die hausärztliche Versorgung meiner Patienten sichergestellt ist“, erklärt Dr. Stiel, der sein Berufsleben lang mit Leib und Seele als Allgemein- und Kurarzt praktizierte. „Niedergelassene Allgemeinmediziner wie Dr. Rainer Stiel sind im Krankheitsfall die erste Anlaufstelle für Patienten und leisten in unserer Region hervorragende Arbeit. Die flächendeckende hausärztliche Versorgung, besonders auch im ländlichen Raum, ist der Grundpfeiler unseres Gesundheitssystems und so war es nicht nur notwendig, sondern uns ein großes Anliegen, dazu beizutragen, diese langjährig etablierte Hausarztpraxis weiter fortzuführen“, erklärt Matthias Kaufmann, Geschäftsführer der Medizinischen Versorgungszentren der BBT-Region Tauberfranken, zu der auch das MVZ am Caritas gehört. Der Allgemeinmediziner Nandor Hänsel wird mit einem großen Teil des Teams von Dr. Rainer Stiel in neue Räumlichkeiten neben der Notaufnahme des Caritas umziehen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Freundes- und Förderkreis Krankenhaus Hardheim Spendensumme soll siebenstellig werden Mehr erfahren

Aktuell arbeitet Nandor Hänsel in der Zentralen Notaufnahme und ist mit den Gegebenheiten bereits bestens vertraut.

„Die Nähe zum Caritas-Krankenhaus ist eine Bereicherung für den Behandlungsverlauf der Patientinnen und Patienten, insbesondere wenn es sich um akute schwere Erkrankungen und Notfälle handelt. Als Nachfolger von Dr. Rainer Stiel werde ich mich mit ganzem Herzen für meine neuen Patientinnen und Patienten einsetzen“, erklärt Nandor Hänsel.

Dr. Stiel hat in den bisherigen Räumlichkeiten am 16. Dezember die letzte Sprechstunde. Am 4. Januar 2023 wird mit Nandor Hänsel die erste Sprechstunde in den neuen Praxisräumen auf dem Gelände des Caritas-Krankenhauses stattfinden.

Die Praxis wird weiterhin unter Telefon 07931 / 6127 erreichbar sein. ckbm