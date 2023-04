„Mutter hat alles im Griff“ feiert bald Premiere

Dainbach. Die letzten Vorbereitungen des Theatervereins Dainbach für das Theaterstück „Mutter hat alles im Griff“ laufen – ein Werk in drei Akten von Erich Koch. Wird es der geltungsbedürftigen „High-Society“-Mutter gelingen, ihre Familie in Form zu bringen, obwohl diese eigentlich schon ganz normale Leben für sich planen? Etliche Lacher sind im Dorfgemeinschaftshaus schon jetzt garantiert. Die Samstagabend-Aufführungen sind bereits ausverkauft, aber für die Freitage (5. und 12. Mai; Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr) gibt es noch Plätze; ebenso am Sonntag, 7. Mai (Einlass 13.30 Uhr, Beginn 15 Uhr). Kartenreservierung ist möglich bei Jürgen Herm unter Telefon 07930 / 6288 von 17 bis 20 Uhr; Anrufbeantworter vorhanden. Eine Sitzplatzreservierung ist nicht möglich. Bild: Theaterverein

