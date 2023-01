Das Jahreskonzert der Musikkapelle Markelsheim in der Turn- und Festhalle bildete den ersten musikalischen Höhepunkt im diesjährigen Veranstaltungskalender. Und all jene die am Samstagabend nicht dabei waren, verpassten einen äußerst gelungenen Re-Start der Kapelle, auch aufgrund des außergewöhnlichen Programms, das sich auszeichnete durch niveauvolle Blasmusik mit teilweise hohem

...