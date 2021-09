Musikkapelle Markelsheim gibt Konzert

Bad Mergentheim. Die Musikkapelle Markelsheim gibt ein Promenadenkonzert am Sonntag, 10. Oktober, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Ein abwechslungsreiches Programm mit Polkas und Märschen wird geboten. Die Eintrittskarten für die Veranstaltung können für einen Euro an vielen Reservix-Vorverkaufsstellen, beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark Telefon 07931/965225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle im Kurpark, der Tourist Information Marktplatz 1, Telefon 07931/574820, oder im Internet unter www.kurpark.reservix.de erworben werden. Bild: Musikkapelle

