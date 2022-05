Musikalisches Profil wird gelebt

Bad Mergentheim. Der katholische Kindergarten St. Pius in der Straße „Zwischen den Bächen“ ist eine interkulturelle Einrichtung. Und er hat auch ein musikalisches Profil. Das wird gelebt. Jetzt haben Eltern und Erzieher einen Klangparcours im Hof aufgebaut. Die Kinder nehmen dieses Angebot mit viel Freude an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die bekannte Verszeile „das ist der Rhythmus, bei dem ich immer mit muss“ gilt nicht nur für Jugendliche und Erwachsene. Auch die Kleinen im Kindergarten-Alter „reagieren ganz spontan und in vielfältiger Weise auf den Eindruck von Musik“, erklärt die Leiterin der Einrichtung, Daniela Schneider, beim FN-Besuch. Und das sei „völlig unabhängig“ vom Alter und dem Kulturkreis, dem die Kleinen beziehungsweise deren Eltern angehören. Die Erzieherin und Einrichtungsleiterin sagt: „Allen Menschen sind Musikalität und die Fähigkeit, Töne, Tonfolgen und Rhythmus wahrzunehmen und auf sie zu reagieren, in die Wiege gelegt.“

In St. Pius ist es ein wichtiges Erziehungsziel, „alle Kinder an ihrem individuellen Standpunkt abzuholen und mitzunehmen“, erläutert Schneider. Musik biete dazu „vielfältige Zugangswege“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Stolz ist die Kindergartenleiterin auch auf das Engagement der Eltern, und einige davon haben am vergangenen Samstag einen „schönen und nachhaltigen Beitrag“ geleistet: „Die Elternaktion Klangparcours hat Eltern und uns Erziehern nicht nur Spaß gemacht, sondern unseren Kindergarten bereichert.“ Holz, Farbe und Montagematerial wurde zum großen Teil von den Eltern gespendet, „und zusammen mit den Kindern werden wir den Klangparcours fertig gestalten“. Am Holzgestell wurden Konservendosen in verschiedener Größe angebracht – „die haben wir aus einer Großküche, und ein Fachbetrieb hat sie uns kostenlos lackiert, damit sie den Witterungseinflüssen trotzen“, berichtet Schneider.

Trommeln aus Plastiktonnen und Cajons ergänzen das Angebot im Außenbereich. Zusätzlich wurden mit speziellen Bodenfarben Elemente wie beispielsweise ein Notenschlüssel oder eine Tonleiter auf dem Hofboden aufgemalt. HP