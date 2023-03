Bad Mergentheim. Ein „Musikalisches Abendlob“ findet am Samstag, 4. März um 17.30 Uhr in der Kirche des Caritas-Krankenhauses statt.

Gestaltet wird er von den Mitarbeitenden der Einrichtungen der BBT-Gruppe in der Region für Interessierte und Musikfreunde. Unter der Leitung der Freiburger Kirchenmusikerin Barbara Kolberg präsentieren sie musikalische Werke, die sie in einem zweitägigen Gesangsworkshop im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements gemeinsam erarbeitet haben.

Barbara Kolberg arbeitet freiberuflich in den Bereichen Musik, Spiritualität und Liturgie. Knapp 20 Gesänge von ihr haben Eingang in die Diözesananhänge des neuen „Gotteslob“ gefunden. „Stimme, Geist und Seele einfach etwas Gutes zu tun, das steht im Zentrum dieser Tage. Das Eintauchen in die Melodien, in Tiefe und Gehalt der gesungenen Texte prägen die gemeinsamen Stunden“, freut sich Kolberg auf das Abendlob am Samstag um 17.30 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.