Musik im Klanggarten

Bad Mergentheim. Im Klanggarten im Kurpark findet am Samstag, 4. Juni, um 20 Uhr ein Open-Air-Konzert mit der Band „Schandmaul“ statt. Denkt man an die Anfänge der Band zurück, die in ungezwungenen Garten-Sessions während lauer Sommernächte liegen, scheint der Klanggarten im Kurpark, das optimale Setting zu sein. Knapp 25 Jahre später ist „Schandmaul“ die Band des deutschen Mittelalter-Folk-Rocks. Die Besucher erleben an diesem Abend, wie die Spielkunst vergangener Tage auf hämmernde Moderne trifft, das unverkennbare Klanguniversum des Sextetts. Dass „Schandmaul“ und „dArtagnan“ eine passende Zusammensetzung ist, bewiesen die Künstler im gemeinsamen Song „An der Tafelrunde“. Im Klanggarten werden die Nürnberger nun den Abend mit ihrem „Musketierrock“ eröffnen. „dArtagnan“ schaffen mit ihrer Musik spielend den Spagat zwischen Selbstironie und klarer Kante gegen hetzerische Stimmungsmache. Karten gibt es unter www.kurpark.reservix.de. und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1