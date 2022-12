Musik, die verbindet

Bad Mergentheim. Auf ein festliches Konzert mit dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff können sich Musikfreunde am Donnerstag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr im Kurhaus freuen. Der Chor war über fast sechs Jahrzehnte der wohl berühmteste Chor weltweit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer Pause ist der Chor nun wieder unter der Leitung von Wanja Hlibka, dem ehemaligen Solisten Serge Jaroffs, in den großen Konzerthallen Europas zu hören. Bemerkenswert ist, dass der Chor in allen Ländern und fremden Kulturen mit derselben Euphorie und Begeisterung aufgenommen wird, was auch wieder bestätigt, dass Musik Menschen und Völker verbinden kann, auch wenn die Sprache nicht von allen verstanden wird.

Die Art der Gesänge, sowie die stimmlichen Möglichkeiten der Sänger, die ausnahmslos auch als Solisten in Erscheinung treten, sind ebenfalls Garant dafür, dass die typischen klanglichen Besonderheiten dieses Chores erhalten bleiben. Die sechzigjährige künstlerische Arbeit Serge Jaroffs wird somit in authentischer Weise fortgeführt. Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965-225, beim Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Telefon 07931/57-4813, im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.