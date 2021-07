Musik aus drei Jahrhunderten in großer Besetzung

Bad Mergentheim. Ein Open-Air-Konzert mit Werken aus Rock, Pop und Klassik: Am 16. Juli kommt das SAP Sinfonieorchester als Gast des Residenzschlosses nach Bad Mergentheim. Das große Ensemble, kultureller Leuchtturm der IT-Weltfirma, wird im außergewöhnlichen Rahmen des Äußeren Schlosshofs spielen. Zu hören ist Musik aus drei Jahrhunderten, präsentiert von einem großen Sinfonieorchester, einer Rockband und Solosängern.

Das vielköpfige Ensemble unter der musikalischen Leitung von Frederik Diehl führt unter anderem bekannte Rock- und Popsongs auf, die eigens für großes Sinfonieorchester mit Band arrangiert wurden. Und die Namen der Bands und Stars, die sich mit der Musik verbinden, sind die der ganz Großen aus mehreren Jahrzehnten: Deep Purple, Whitney Houston, Mariah Carey, Peter Gabriel - aber auch bekannte Stücke aus Film und Klassik.

Das SAP Sinfonieorchester gastiert am Freitag, 16. Juli, im Schlosshof des Residenzschlosses. © SSG

Das SAP Sinfonieorchester ist ein „semiprofessionelles“ Orchester, zusammengesetzt aus Amateurmusikern und aus Profis. Darunter sind viele Mitarbeiter und Freunde der SAP, ergänzt durch Musikerinnen und Musikern aus der Region Rhein-Main-Neckar. Was das SAP Sinfonieorchester bei seinen Auftritten durch die Eintrittsgelder einnimmt, fließt immer einem guten Zweck zu: Der Erlös des Konzertes in Mergentheim kommt dem Residenzschloss und dem Deutschordensmuseum zugute.

Neuer Kontakt

Der Kontakt zwischen dem SAP Sinfonieorchester und dem Residenzschloss Mergentheim entstand durch die beiden „Chefs“ der Institutionen: Christian Stumpf, der Geschäftsführer der SAP Sinfonieorchester gGmbH und Michael Hörmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, entwickelten die Idee von Konzerten im Rahmen der Monumente des Landes. Michael Hörrmann schlug das Residenzschloss Mergentheim vor: Die einstige Residenz der Hochmeister des Deutschen Ordens bietet mit ihrer großen Außenfläche auch unter Corona-Bedingungen ideale Möglichkeiten für ein Open Air.

Besondere Atmosphäre

„Und der weite Hof mit seinen alten Bäumen hat eine ganz besondere Atmosphäre“ beschreibt Michael Hörrmann. „Da bot es sich an, hier unsere erste große Veranstaltung nach dem Lockdown durchzuführen – natürlich unter Einhaltung aller Regeln der Corona-Verordnung“. Am Freitag, 16 Juli, wird das SAP Sinfonieorchester ab 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) diesen besonderen Rahmen in ganz großer Besetzung mit Klang füllen. Karten für den Abend mit Musik aus drei Jahrhunderten, präsentiert von einem großen Sinfonieorchester, einer Rockband und Solosängern, gibt es ab sofort. Die Tickets werden ausschließlich online über einen Ticketshop verkauft: http://sap-sinfonieorchester.de/tickets.

Seit seiner Gründung 1997 entwickelte sich das SAP Sinfonieorchester unter der musikalischen Leitung und Geschäftsführung von Johanna Weitkamp zu dem heute etablierten kulturellen Leuchtturm der SAP SE. In den über 20 Jahren bildeten sich musikalische Formationen wie zum Beispiel die Kammeroper, die Kammerphilharmonie und kleinere Ensembles heraus. Anfang 2020 ging die Geschäftsführung an Christian Stumpf über, der als Orchestermanager seit 2014 die Konzerte, die Strategie und das Marketing verantwortet.

Die stilistische Bandbreite des Ensembles ist groß: Neben klassischer, sinfonischer Orchestermusik und kleineren, kammermusikalischen Programmen hat sich das Orchester in den letzten Jahren vermehrt auch Filmmusik- und Symphonic Rock-Projekten gewidmet und so mit eigens für Orchester und Band arrangierten Rock- und Popklassikern seine Reichweite und Beliebtheit steigern können.