Museen öffnen

Creglingen. Am ersten Adventswochenende, 25. bis 27. November, findet der Weihnachtsmarkt mit Rahmenprogramm statt.

Zusätzlich laden einige Creglinger Museen zum Besuch ein: Die Herrgottskirche mit dem Meisterwerk von Tilman Riemenschneider hat an allen drei Tagen von 13 bis 16 Uhr geöffnet.(www.herrgottskirche.de). Das Jüdische Museum in der Creglinger Badgasse hat am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (www.stiftung-jmc.de). Im Creglinger Lindleinturm-Museum ist man zu einer Nachtführung am Freitagabend willkommen. Um 17 sowie um 18 Uhr können kleine und große Besucher vieles über die einfachen Wohnverhältnisse der letzten Turmbewohnerin sehen und hören.