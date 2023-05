Münsterschatzist wieder zu sehen

Bad Mergentheim. Nach der Wiedereröffnung des Münsters St. Johannes Baptist in Bad Mergentheim kann nun auch das Museum Münsterschatz in der Eck’schen Kapelle des Münsters wieder besichtigt werden. Der erste Öffnungstag ist am kommenden Sonntag, 7. Mai. Ein Besuch lohnt sich nicht nur für Gäste, sondern auch für Einwohner der Kurstadt.

Von Spätgotik bis Gegenwart

Der Münsterschatz St. Johannes ist eines von nur zwei Diözesanmuseen des Bistums Rottenburg-Stuttgart. Es dokumentiert über 500 Jahre – von der Spätgotik bis zur Gegenwart – liturgische Gefäße und Geräte. Auf dem Gebiet der Gold- und Silberschmiedekunst birgt er mit Werken bedeutender fränkischer und Augsburger Meister Objekte von höchstem künstlerischem Rang.

Herausragende Stücke

Zu den herausragenden Stücken zählt das 1482 datierte spätgotische Vortragekreuz. Es zeichnet sich durch filigrane Goldschmiedearbeiten aus.

Ein Meisterwerk spätgotischer Goldschmiedekunst ist die Monstranz. Sie wurde 1509 von Claus Schmidt in Würzburg angefertigt. Bei ihrer Ausführung war wohl ein Entwurf des großen Bildhauers Tilmann Riemenschneider (um 1460-1531) leitend.

Eine weitere Rarität und Kostbarkeit aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist die Versehmonstranz. Auf dem runden Rückendeckel ist das Gastmahl des Herodes mit der Enthauptung Johannes des Täufers eingraviert. Sie birgt eine Reliquie des hl. Kilian. Die 96 Zentimeter hohe, überreich gestaltete barocke Monstranz schließt mit dem Kreuz des Deutschen Ordens ab. Sie ist das Werk von Michael Mayr. Er ist in Augsburg von 1691 bis 1714 nachweisbar.

Jeden Sonntag geöffnet

Der älteste Kelch des Münsterschatzes ist von Martin Dumler (1564-1638) geschaffen. Der Kelch ist eine Stiftung von Johann Hutzelin, des evangelischen Titularabtes von Hirsau im Schwarzwald (1596-1617).

Bemerkenswert sind auch die Ostensorien (Schaugefäße für Reliquien) der Rokokozeit, eines für einen Partikel vom Kreuz Christi und eines, das von einer Nepomuk-Zunge in einem Strahlenkranz bekrönt wird.

Das Museum befindet sich im ersten Stock über der Sakristei im Münster St. Johannes und ist über die äußere Sakristeitür gegenüber des Eingangs der Kapelle St. Martin zu erreichen. Das Museum Münsterschatz ist jeden Sonntag von 15 bis 17 Uhr und auf Anfrage geöffnet. Fi