Münsterbauhütte ist geöffnet

Bad Mergentheim. Auch die katholische Münstergemeinde beteiligt sich am Sonntag, 3 Oktober, am verkaufsoffenen Sonntag in Bad Mergentheim. Von 10 bis 16 Uhr öffnet die Münsterbauhütte, ab etwa 12 Uhr auch der Orgelpfeifenbasar. Direkt am Eingang des Münsters werden bei der Münsterbauhütte die beliebten Wildschweinbratwürste und andere Köstlichkeiten angeboten, dazu Handgemachtes aus der Kreativwerkstatt. Nebenan gibt es beim Orgelpfeifenbasar kleine und große Orgelpfeifen der alten Münsterorgel, mit und ohne Ständer, in verschiedenen Bauformen und Klängen zu erwerben. Auch der geschätzte Orgelwein, und Orgelsecco wartet auf die Weinfreunde. Der Reinerlös dient der Finanzierung der Innenrenovierung des Münsters und dem Neubau der Rensch-Orgel.

