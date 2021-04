Bad Mergentheim. 21 große Müllsäcke gefüllt mit jeder Menge Plastikmüll, Bauschutt, Glasflaschen oder Radkappen und anderem Unrat – das war die Bilanz einer großen Müllsammelaktion, zu der das Stadtwerk Tauberfranken seine Mitarbeiter aufgerufen hatte. Insgesamt 41 Helfer, darunter auch Familienmitglieder und Freunde des Stadtwerk-Teams machten sich in ihrer Freizeit an die Arbeit, um Bachläufe, Wege und die Umgebung im Versorgungsgebiet von Müll zu befreien. Selbstverständlich alles unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Mehrere Teams, ausgestattet mit Müllsäcken, Greifzangen, Handschuhen und Desinfektionsmittel sowie teilweise auch mit eigenen Traktoren, Anhängern und Schubkarren waren in Bad Mergentheim und den Ortsteilen Löffelstelzen, Hachtel und Neunkirchen sowie in Großrinderfeld, Assamstadt und Igersheim im Einsatz.

„Die Müllsammelaktion war freiwillig und ehrenamtlich - umso mehr freute uns die rege Beteiligung“, so der Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken, Paul Gehrig. Als Dankeschön erhielten die Helfer jeweils eine M-Card, die im lokalen Einzelhandel und teilnehmenden Gastronomiebetrieben in Bad Mergentheim einlösbar ist. „Auf diese Weise möchten wir auch den lokalen Handel unterstützen, der durch die Pandemie besonders betroffen ist“, so Gehrig.

Unter dem Motto „Natürlich: Stadtwerk“ bündelt das Stadtwerk Tauberfranken sein Engagement für den Klima- und Umweltschutz. Ob E-Mobilität, der Ausbau erneuerbarer Energien, Trinkwasserschutz oder Investitionen in innovative Technologien - Klimaschutz und Naturschutz gehen Hand in Hand. So setzt sich das Stadtwerk beispielsweise auch für den Erhalt der Artenvielfalt ein, indem viele kleinere und größere Areale mit Blumen- und Kräuterwiesen bepflanzt wurden. „Mit unserer Müllsammelaktion wollten wir ein weiteres Zeichen setzen. Das Engagement unseres Teams zeigt, dass diese Philosophie auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Ebenen mitgetragen wird und fest verankert ist. Wir sind mit dem Ablauf der Aktion sehr zufrieden und werden das wiederholen, denn Natur- und Umweltschutz ist eine beständige Aufgabe, der wir uns als Stadtwerk Tauberfranken auch verpflichtet haben“, so Vertriebsleiter Steffen Heßlinger, der Initiator der Aktion war.

