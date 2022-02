Müll darf erst zur Abfuhr heraus

Bad Mergentheim. Die gelben Säcke für Verpackungsmüll und anderer Müll darf erst am Tag vor der Abholung an die Straße gestellt werden. Darauf weist das Ordnungsamt in einer Pressemitteilung hin. In letzter Zeit liege der Müll teils Tage oder sogar Wochen vorher im Stadtgebiet herum. Deshalb bitte die Stadtverwaltung darum, den Müllkalender der Abfallwirtschaft des Main-Tauber-Kreises als einzige Datumsangabe für die Abholung der unterschiedlichen Müll-Arten heranzuziehen – und sich auch nicht nach dem Verhalten anderer zu richten.

Wer die Gelben Säcke früher als am Vortag der Abholung in den öffentlichen Raum stelle, begehe eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden könne. Die Stadt weise zudem darauf hin, dass zuweilen wichtige touristische Plätze, die auch dem Aufenthalt von Bürgerinnen und Bürgern dienen, Tage vor der Müll-Abholung regelrecht zugestellt worden waren. stv

