Stuppach. Ja, das gibt es tatsächlich noch, das Mosten wie zu Omas Zeiten. Jedes Jahr um diese Zeit wird im Kirchbergweinweg in Stuppach gemostet. Die herrlichen Düfte von Äpfeln und frischem Apfelsaft dringen in die Nasen. Und diese Düfte kommen vom Anwesen von Bernhardt Arweiler, wenn aus Äpfeln entweder Apfelsaft, Most und Schnaps wird. So lange er denken kann, so Bernhard Arweiler, mostet er. Schon als kleiner Bub half er dem Opa und seinem Vater, und irgendwann mostete er selber. Inzwischen hilft ihm sein Sohn Adrian, der ebenfalls schon seit frühester Jungend dabei ist. Zuerst werden die geernteten Äpfel im so genannten Muser zerkleinert, dann ist beim Pressen Muskelkraft gefragt. Nach dem Erhitzen im alten Schlachtkessel, der mit dem Refraktometer festgestellten Reifegrad- und der Zuckerbestimmung, wird der Saft in die Behältnisse abgefüllt. / habe

