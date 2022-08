Im Rahmen einer Abschlussfeier verabschiedete die Grundschule am Kirchberg auch Lehrerin Monika Vetter. Sie wird in Zukunft ihre Spuren an anderen Orten hinterlassen. Alle Kinder kamen auf die Bühne und verabschiedeten die Lehrerin mit einem bewegten Rap und einem Segenslied.

Mit vielen guten Wünschen sagte jeder einzeln mit einer Blume ade. Ein großer bunter Strauß kam zusammen und es

...