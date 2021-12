Modehaus Kuhn spendet 1500 Euro

Bad Mergentheim. Selbst die Corona-Pandemie kann an dieser guten Tradition nichts ändern: Auch in diesem Jahr kam das Modehaus Kuhn in Bad Mergentheim wieder kurz vor Weihnachten mit einem Korb voller Geschenke und einem großen Scheck in die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Caritas-Krankenhaus.

Corona-bedingt vor dem Eingang überreichten Seniorchefin Christiane Kuhn gemeinsam mit Juniorchefin Maike Kuhn und der Mitarbeiterin Manuela Hadamek eine Spende in Höhe von 1500 Euro an Team-Chefarzt Dr. Christian Willaschek. „Auch in diesen schwierigen Zeiten ist es uns wichtig, auf diese Weise allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Caritas danke zu sagen für ihre wichtige Arbeit, die sie hier jeden Tag leisten“, betonte Christiane Kuhn bei der Übergabe. „Wir sind froh, dass es hier in Bad Mergentheim so eine gute medizinische Versorgung gibt.“

Dabei liege ihnen besonders die Behandlung der kleinen Patienten auf der Kinderstation am Herzen. „Das Geld soll daher – wie jedes Jahr – speziellen Bedürfnissen der kranken Kinder und Jugendlichen zugutekommen.“ Die Geldspende stammt aus den Erlösen des Einpackservice und der Waffelstation während der Adventszeit im Modehaus Kuhn.

Dr. Christian Willaschek bedankte sich bei den Überbringerinnen für die großzügige Spende: „Schon seit mehr als 20 Jahren tun Sie mit ihrer Spende jedes Jahr verlässlich Gutes für die Kinder, die wir hier im Caritas behandeln – selbst in diesem Jahr, in dem der Einzelhandel durch schwierige Zeiten geht. Dieses tolle Engagement verdient allen Respekt. Im Namen des gesamten Teams der Kinderklinik sowie im Namen unserer Patienten sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank. Sie machen uns mit ihren Geschenken eine große Freude und wir werden das Geld sinnvoll für die Kinder verwenden, denn es gibt viele Aktionen für unsere kleinen Patienten, die erst durch Spenden wie diese möglich werden.“

Dazu gehören etwa die Besuche der Klinikclowns Nanni und Frosch oder die Trösterbärchen für tapfere kleine Patienten.

Hier habe das Modehaus Kuhn in den vergangenen Jahren mit einer Gesamtspendensumme von rund 25 000 Euro einen wichtigen Beitrag geleistet. ckbm