Mobiles Impfteam ist unterwegs

Hessental/Sulzdorf. Das Mobile Impfteam (MIT) des Diakoneo Diak Klinikum Schwäbisch Hall, stellt in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwäbisch Hall am kommenden Wochenende Impfangebote in Hessental und Sulzdorf zur Verfügung. Am Samstag, 19. Februar, wird in der Turnhalle in Sulzdorf (Martin-Luther-Straße 21) und am Sonntag, 20. Februar, in der Sporthalle Hessental, Wirtsgasse 10/1, geimpft, jeweils von 10 bis 13 Uhr.

Unverändert weiter besteht das Impfangebot des Mobilen Impfteams im Ritter-Areal. Hier wird werktäglich von 16 bis 19 Uhr gegen das Coronavirus geimpft. Das Mobile Impfteam bietet Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen an. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich, wird aber empfohle. Buchungen können unter www.diak-klinikum.de/mit/unsere-termine, vorgenommen werden. Am Sonntag, 20. Februar, findet von 10 bis 13 Uhr außerdem ein Termin für Kinderimpfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren im Diak-Klinikum statt. Hierfür ist Terminbuchung unter www.diak-klinikum.de/mit/unsere-termine., erforderlich.

