Mobiler Impfbus im Main-Tauber-Kreis unterwegs

Main-Tauber-Kreis. Auch nach knapp 18 Monaten bestimmt die Corona-Pandemie nach wie vor unseren Alltag. Die Zahl der Infizierten steigt seit einigen Wochen wieder. Die Politik wirbt kräftig für das Impfen und schickt spezielle Impfbusse auf die Strecke, auch im Main-Zauber-Kreis, um den Menschen den entscheidenden Piks so bequem wie möglich zu machen.

Der Impfbus des zentralen Impfzentrums Rot am See fährt alleine in dieser Woche neun Städte und Gemeinden im Landkreis Main-Tauber an. Unter anderem war er auch in Niederstetten zu Gast: „Nach nur zweieinhalb Stunden hatten wir bereits um die 30 Impfungen durchgeführt, was uns wirklich positiv überrascht hat“, berichtet Rene Bias, der eigentlich DRK-Notfallsanitäter ist. Am Ende waren es in Niederstetten genau 36 Impfungen. Auch Heiderose Munzinger war dabei, die den Bus zufällig gesehen und gleich zu Hause die nötigen Papiere geholt hat, um sich am Frickentalplatz die Zweit-Impfung geben zu lassen: „Ansonsten hätte ich dazu wieder extra nach Bad Mergentheim fahren müssen – so spare ich mir den Weg“, freut sich die selbstständige Geschäftsfrau, die mit ihrer Impfbereitschaft vor allem den Kindern und Jugendlichen ihr normales Leben zurückgeben will.

Im Gebiet der Stadt Weikersheim sind in dieser Woche noch zwei weitere Stopps geplant, und zwar am Freitag, 13. August, von 13 bis 14.30 Uhr auf dem Marktplatz in Schäftersheim sowie von 15 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in der Kernstadt. Abschließend ist der Impfbus am Samstag, 14. August, in Creglingen unterwegs. Er steht von 9 bis 12.30 Uhr beim Regionalmarkt auf dem Taubertorplatz und kann von 14 bis 18 Uhr beim Freibad im Stadtteil Freudenbach besucht werden.

Im Kreisimpfzentrum und im Impfbus können grundsätzlich alle interessierten Menschen mit Wohnsitz in Deutschland eine Impfung erhalten. Das Angebot ist also ausdrücklich nicht auf Einwohner des Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt.

„Jetzt gilt es, die vierte Welle zu brechen oder zumindest abzuflachen. Jeder, der sich impfen lassen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu und sollte diese Möglichkeit auch wahrnehmen“, appelliert Landrat Christoph Schauder in einem aktuellen FN-Video an die Bevölkerung.

Der Film ist unter fnweb.de zu finden, aber natürlich auch auf dem Youtube-Kanal der Fränkischen Nachrichten und auf der FN-Facebook-Seite.