Mitgliederzahl bei 173 eingependelt

Markelsheim. Corona bedingt im Rekordtempo ging die Hauptversammlung des FC-Bayern-München-Fanclubs Hohenlohe im Hotel Lochner in Markelsheim über die Bühne. Vorsitzender Heiko Hillenbrand hatte hierbei die angenehme Aufgabe, gleich sechs Gründungsmitglieder für 40-jährige Vereinstreue auszuzeichnen.

Knapper Rechenschaftsbericht

Aufgrund der Pandemie in den letzten zwei Jahren fiel der Rechenschaftsbericht von Hillenbrand diesmal sehr knapp aus. „Es war sehr ruhig“, meinte er. Im letzten Jahr habe es vereinzelt Fahrten von Mitgliedern zu Spielen des FC Bayern gegeben, die Zahl der Monatsversammlungen habe sich im überschaubaren Rahmen bewegt. Dies wolle man jetzt wieder ändern, indem man an jedem letzten Sonntag im Monat in Markelsheim zusammenkomme. Derzeit liege die Mitgliederzahl bei 173. An der neuen Satzung seien noch kleine Korrekturen erforderlich, weswegen beim Sommerfest am 18. Juni nochmals darüber abgestimmt werden müsse, so Hillenbrand. Im Prinzip hatte der Vorsitzende rückblickend bereits alles gesagt, so dass Schriftführer Josef Metzger nichts weiter anführen musste. Kassenverwalter Ralf Wettinger teilte mit, dass der Fanclub auf finanziell gesunden Beinen stehe. Dies liege auch daran, dass es in letzter Zeit wenig Ausgaben gegeben habe. „Wir haben ein gutes Polster, um den 40. Geburtstag nachzufeiern“, so der Finanzchef. Die Kassenprüfer Manfred Lehr und David Metzger bescheinigten Wettinger eine einwandfrei Finanzführung.

Karl Kuhn überbrachte die Grüße der Ortsverwaltung und hob die Bedeutung eines gut funktionierenden Vereinslebens hervor: „Jeder braucht einen Ausgleich für Schule und Beruf.“ Kuhn beantragte die Entlastung des Vorstandes, die ohne Gegenstimme erteilt wurde.

Sechs Gründungsmitglieder

Nun hatte Vorsitzender Heiko Hillebrand die angenehme Aufgabe, mehrere Mitglieder des Bayern-Fanclubs auszuzeichnen. Dies waren: für zehn Jahre: Steffen Lehr, Max Schmeißer, für 25 Jahre: Andreas Rabe, Jochen Rabe, für 40 Jahre: Jürgen Bamberger, Thomas Feile, Raimund Herrmann, Manfred Lehr, Walter Lehr, Josef Metzger. Abschließend wies Heiko Hillenbrand noch auf die Sommerfeier am Samstag, 18. Juni, im Zehntkeller in Markelsheim hin. Und Josef Metzger teilte mit, dass zum letzten Heimspiel des Rekordmeisters gegen den VfB Stuttgart am Sonntag, 8. Mai, ein Bus eingesetzt werden soll. Wer Lust hat mit dabei zu sein, könne sich mit ihm in Verbindung setzen. fcbfc