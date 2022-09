Mit Yoga Ruhe finden

Bad Mergentheim. Aufgrund der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit mit dem Gefühl des Getriebenseins, fällt es schwer, bei sich selbst anzukommen und in sich selbst ruhen. Entspannungsverfahren und Übungssysteme wie Yoga, aber auch Meditation in unterschiedlichen Formen werden immer beliebter. Der Weg in die Stille wird beim Yogaseminar „Die Kraft der Stille“ am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 14 Uhr, erfahrbar.

Mithilfe von Körper- und Atemübungen kann man leichter in die Meditation finden und inneren Frieden und Gelassenheit erlernen. Das Seminar wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert. Information und Anmeldung zum Seminar unter Leitung von Yogalehrer Thomas Wiesner im Gäste-Service der Kurverwaltung im Haus des Gastes oder unter Telefon 07931/9650. Die Zutritts- und Teilnahmebedingungen der gültigen Coronaverordnung sind zu beachten.